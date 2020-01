SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La mamma degli imbecilli è sempre incinta.

Un famoso modo di dire che, purtroppo, trova conferma in Riviera per un fatto accaduto alle prime ore del 5 gennaio.

A San Benedetto, in via Abruzzi, ignoti hanno cominciato a “passeggiare” sopra le auto in sosta provocando ammaccature e danni alla carrozzeria, sui tettini e ai cofani.

Coinvolte una decina di auto. I proprietari, in mattinata, hanno fatto l’amara scoperta e, insieme, ai residenti sono arrabbiati per questi comportamenti incivili e una maleducazione che rischia di diventare insostenibile.

