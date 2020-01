Per fortuna nessuna conseguenza grave a persone, indagini in corso

CUPRA MARITTIMA – Momenti di tensione nel pomeriggio del 4 gennaio.

A Cupra un uomo è andato in escandescenze per motivi in fase di accertamento e pare che avesse con sé una sorta di arma.

È stato fermato dai carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto dopo le segnalazioni dei cittadini.

È stato portato in caserma, indagini in corso.

Per fortuna nessuna conseguenza grave a persone.

Seguiranno aggiornamenti

