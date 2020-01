MONTEGRANARO – A Montegranaro un pregiudicato non si era fatto trovare a casa per vari giorni dai carabinieri.

Il 38enne, italiano, era ai domiciliari ma non rispettava più volte il provvedimento.

Dopo gli accertamenti dei carabinieri è stato prima denunciato per evasione e poi trasferito in carcere a Fermo per ordine del Tribunale di Rimini.

