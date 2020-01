Samb, Inter, Genoa e Udinese ma non solo al Campo Sportivo “Marcello Ciarrocchi” da sabato 4 gennaio fino a lunedì 6, giorno della finalissima. Copertura da parte di Sky

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bella esperienza dello scorso anno, torna in Riviera l’iniziativa sportiva che vedrà sul campo le giovani promesse del domani. Società del calibro di Inter, Udinese, Atalanta, Verona, Sassuolo, Pescara, Sambenedettese ed il Genoa campione in carica, parteciperanno al torneo di Calcio Giovanile promosso dal Porto d’Ascoli Calcio in collaborazione con l’Ufficio Sport San Benedetto e dall’Amministrazione Comunale, il 4 il 5 ed il 6 gennaio.

Presso l’Auditorium Comunale Tebaldini di San Benedetto, è stato presentato il calendario e le squadre partecipanti. Il sindaco Pasqualino Piunti ha dato il benvenuto ai ragazzi e ai dirigenti, spendendo belle parole per i giovani atleti: “Voi sarete il futuro delle nostre domeniche calcistiche, siete esempio di sportività e di vita sana in quanto incarnate perfettamente i valori che lo sport trasmette. Un ringraziamento va all’Assessore allo Sport Tassotti, vero deus ex machina della manifestazione”.

“Ci tenevamo a riproporre questa iniziativa, dopo il successo dello scorso anno – ha proseguito l’Assessore Tassotti – ringraziando l’Ufficio Sport di San Benedetto, coadiuvato dal segretario Alessandro Amadio. Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi”.

Il presidente del Porto d’Ascoli Calcio, Vittorio Massi, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere queste società, i nostri ragazzi avranno la possibilità di affrontare squadre di Serie A o Serie B, prendendo così come esempio il loro modo di giocare”.

Il torneo avrà la copertura di Sky.

“Cari genitori, lasciate divertire i vostri figli e non sbraitate dagli spalti – è l’appello del giornalista Sky Paolo Ghisoni – Il mio intento, è quello di descrivere da vicino le varie realtà calcistiche. Ho capito di essere nel territorio giusto quando ho sentito sottolineare e mettere al centro del progetto, i valori dello sport”.

Di seguito riportiamo, il calendario in base ai gironi e il programma delle partite che andranno di scena nei prossimi giorni al campo “Marcello Ciarrocchi” di Porto d’Ascoli.

GIRONE A

4 gennaio 2020

ore 9:00 Sambenedettese – Inter

ore 10:15 Genoa – Udinese

ore 15:30 Sambenedettese – Udinese

ore 16:45 Inter – Genoa

5 gennaio 2020

ore 9:00 Sambenedettese – Genoa

ore 11:30 Inter – Udinese

GIRONE B

4 gennaio 2020

ore 11:30 Pescara – Atalanta

ore 12:45 Verona – Sassuolo

ore 18:00 Pescara – Sassuolo

ore 19:15 Atalanta – Verona

5 gennaio 2020

ore 10:15 Pescara – Verona

ore 12:45 Atalanta – Sassuolo

Le semifinali si giocheranno il 5 gennaio alle ore 17:30 e 18:45, mentre le finali saranno di scena il giorno seguente: quella valida per il 3° e 4° posto è in programma alle ore 9:30. La finalissima è fissata alle ore 11:00.

