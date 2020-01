Il ritrovo è alle ore 17.30. Le befane si caleranno dal Torrione con un sacco carico di doni per i bambini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Paese Alto si prepara a festeggiare l’Epifania.

Ancora una volta, dall’alto della Torre dei Gualtieri di San Benedetto del Tronto, alle 17,30 del 6 gennaio, si caleranno le befane con in spalla un sacco pieno di doni per tutti i bambini presenti in Piazza Sacconi.

Torna così anche quest’anno l’iniziativa “Arecala la Befana da lu Campanò” dono alla cittadinanza da parte dell’Associazione culturale “La Rocca”, in collaborazione con Mirko Tulli ed il suo team per lo spettacolo coreografico.

Una serata suggestiva, sempre molto attesa soprattutto dai più piccini, accompagnata da folletti e giocolieri che si cimenteranno in varie acrobazie.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.