SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manca poco all’Epifania e le festività avranno termine.

Ma i rientri dalle vacanze sono già iniziati da diversi giorni e si sono ripresentati i disagi in autostrada.

Infatti, sull’A14, anche oggi code chilometriche e rallentamenti tra Lanciano e Porto Sant’Elpidio dovuti anche ai restringimenti delle corsie per le barriere sequestrate sui viadotti di Abruzzo e Marche e per i primi cantieri allestiti per la sostituzione con quelle a norma.

Auto e mezzi in fila per ore. E il fine settimana è alle porte con il rischio di ulteriore intasamento in autostrada e non solo come avvenuto a ridosso del Natale ma in direzione sud.

