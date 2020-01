SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Societa’ Nazionale di Salvamento Sezione Territoriale di San Benedetto del Tronto organizza per l’anno 2020 il “Corso Professionale Bagnino di Salvataggio e Bagnino di Salvataggio per Acque Interne”.

Il corso si svolgera’ presso l’impianto Grottammare Piscine sito in viale della Rinascita 39 a Grottammare. Il Brevetto Professionale Bagnino di Salvataggio legalmente riconosciuto dai ministeri competenti per l’esercizio della professione presso litorale marittimo e acque interne (piscine,fiumi e laghi) è aperto a persone di ambo i sessi compresi nella fascia di eta’ tra i 16 e i 55 anni ed è valutato ‘Titolo professionale di merito’ per l’arruolamento nelle Forze Armate in cui è riconosciuto e attribuisce crediti scolastici.

La prima lezione gratuita e valutativa è prevista per mercoledì 15 gennaio alle ore 14.30.

Per conoscere gli orari ed i giorni di svolgimento dei corsi o per avere maggiori informazioni si puo’ consultare il sito www.salvamentosanbenedetto.it oppure si puo’ mandare una mail a salvamento.sbt@libero.it oppure contattando il 3298997747.

