Si ripresenta il problema dell’abusivismo commerciale in Riviera. Diverse segnalazioni di cittadini e commercianti sono giunte alla nostra redazione: “Sappiamo che ci sono i controlli della Municipale ma forse non bastano?”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Problemi e illegalità a San Benedetto.

Tornano i venditori abusivi al mercato e durante le festività natalizie al centro e in viale Secondo Moretti. Tante segnalazioni di cittadini e commercianti sono giunte alla nostra redazione con tanto di immagini. Affianco alle attività commerciali e agli stand autorizzati spuntano diversi teli con merce varia probabilmente contraffatta (abbigliamento in particolare).

“Ma non è reato? – si domandano i cittadini e i commercianti – sappiamo già che ci sono i controlli della Polizia Municipale ma forse non bastano? I Vigili Urbani passano, gli abusivi fuggono e qualche volta vengono anche fermati e sanzionati ma poi ritornano appena gli uomini in divisa tolgono il disturbo. Auspichiamo più controlli, le istituzioni non abbassino la guardia, perché oltre ad essere un’attività illecita e anche, ovviamente, concorrenza sleale”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.