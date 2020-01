SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera nei prossimi giorni.

Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti dello spettacolo “Il cielo sopra il letto” in scena al Cineteatro Concordia di San Benedetto il 7 e l’8 gennaio, alle 20.45, nell’ambito della stagione teatrale, mercoledì 8 gennaio alle ore 18.30 incontreranno i cittadini nella Sala della poesia di Palazzo Piacentini, al Paese alto di San Benedetto del Tronto.

I due attori, per anni legati sentimentalmente, oggi si ritrovano in scena con uno spettacolo firmato dallo stesso Barbareschi, che ha curato anche la traduzione e l’adattamento dal testo di David Hare e che, per molti versi, richiama la storia personale della coppia.

Quella sambenedettese è la prima uscita dello spettacolo dalla città di Roma: per tutte le festività “Il cielo sopra il letto” è infatti andato in scena al teatro Eliseo di cui Barbareschi è direttore artistico.

Biglietti e informazioni al Teatro Concordia, orario 17.30-19.30 nei due giorni precedenti la rappresentazione e il giorno di spettacolo, tagliandi a 20 e 15 euro e riduzioni 10 euro per giovani fino a 25 anni, soci Touring Club, possessori Marche Cultura Card o Carta Regionale dello Studente.

“Per San Benedetto è un’occasione preziosa per entrare in contatto con due degli attori più stimati del teatro italiano – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri presentando l’appuntamento – li ringraziamo della disponibilità con cui hanno accolto la nostra proposta che fa seguito ad analoghe iniziative attuate in passato. Sin dal mio insediamento, infatti, ho cercato di arricchire la proposta di teatro con momenti collaterali che potessero da un lato soddisfare chi ama conoscere meglio i personaggi dello spettacolo, dall’altro creare attenzione e curiosità per quest’arte che, nonostante l’imponente offerta virtuale, conserva intatto il fascino che può donare solo un’emozione dal vivo” .

