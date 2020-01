Appuntamento il 18 gennaio all’hotel Quadrifoglio a Porto d’Ascoli in via Pasubio dalle 9.30 alle 13.30. Le info

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale.

“Condividere l’educazione. Pedagogia sistemica e relazione d’aiuto”. Il primo workshop teorico-esperienziale di Simbiosofia a San Benedetto previsto per il 2020 e destinato a genitori, insegnanti, educatori, assistenti scolastici, studenti e figure del settore socio-educativo e didattico che operano a vario titolo nel sistema scuola-famiglia. Appuntamento il 18 gennaio all’hotel Quadrifoglio a Porto d’Ascoli in via Pasubio dalle 9.30 alle 13.30.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA



1️) Introduzione teorica: “La pedagogia sistemica: metodologia e interventi nel triangolo studenti-scuola-famiglia;



2️) Strumenti operativi: “La presa in carico” nel campo educativo-didattico orientato alla relazione d’aiuto;



3️) Role playing: laboratorio esperienziale;



Per lo Staff Simbiosofia conduce Laura Nardi (Pedagogista, insegnante, counselor, mediatore familiare).



Il costo promozionale dell’incontro, pari a 24 euro, include:



4 ore di formazione teorico-pratica;

kit simbiosofia (shopper e materiale didattico);

attestato di partecipazione;

una copia del nuovo libro: “Come Acqua che scorre” appena pubblicato da Aletti Editore per Simbiosofia;

