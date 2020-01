ASCOLI PICENO – Il nuovo anno è iniziato col cielo sereno e anche in questo weekend non ci saranno precipitazioni nel Piceno. Le temperature minime restano sopra lo zero, mentre i valori massimi si aggireranno attorno ai 10°.

Di seguito le previsioni nel dettaglio ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto.

Ascoli Piceno – Venerdì 3 poco nuvoloso, temperatura minima 2°, massima 9°; sabato 4 nubi sparse, minima 3°, massima 12°; domenica 5 sereno o poco nuvoloso, minima 4°, massima 11°.

San Benedetto del Tronto – Venerdì 3 nubi sparse, temperatura minima 3°, massima 10°; sabato 4 coperto, minima 5°, massima 11°; domenica 5 sereno o poco nuvoloso, minima 5°, massima 12°.

