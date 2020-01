Webserie ideata dal creatore della pagina, ovvero Davide Piccinini in collaborazione con il giornalista Mario Di Vito e la Noon Multimedia di Mauro Piergallini e girata nei luoghi simbolo di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bel passo in avanti per una pagina satirica divenuta in Riviera, molto presto, di tendenza e seguitissima.

Parliamo di Gta Sun Beach. Tutto pronto per la Webserie ideata dal creatore della pagina, ovvero Davide Piccinini in collaborazione con il giornalista Mario Di Vito e la Noon Multimedia di Mauro Piergallini: “Welcome to Sun Beach”.

Serie girata nei luoghi simbolo di San Benedetto, oltre alle riprese fatte nelle location al chiuso.

Fotografia e le luci affidate Stefano Corona e Mirko Tulli, montaggio e il sound system di Mauro Piergallini, i costumi e il make-up di Firminacustom, le foto di Francesca Marchetti.

Il primo “trailer” è stato trasmesso sulla pagina di Gta Sun Beach il primo gennaio e il “teaser” era stato mandato in onda qualche settimana fa, il tutto consultabile su Internet e sui canali Social. La Webserie verrà trasmessa quest’anno in crowdfunding. Nei prossimi giorni saranno diffusi altri clip per catturare l’attenzione degli utenti fino ai primi giorni di marzo.

Un progetto a costo quasi zero con due anni di lavorazione e ben sessantasette persone che hanno composto lo staff artistico e tecnico.

Gli organizzatori della Webserie hanno fatto sapere che l’obiettivo è “di farsi aiutare dai sambenedettesi con delle donazioni per continuare a girare e sponsorizzare la nostra città attraverso canali non istituzionali puntando ad un pubblico giovane e realizzando un prodotto multimediale tale da attrarre anche visitatori e investitori oltre che turisti”.

