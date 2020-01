In due sarebbero finiti all’ospedale di San Benedetto per le cure mediche, un terzo sarebbe stato fermato ma ci sarebbero altre persone coinvolte che sono fuggite immediatamente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos al centro di San Benedetto nel pomeriggio del 2 gennaio.

In piazza Montebello, in pieno giorno, rissa violenta fra un gruppo di persone (secondo le prime indiscrezioni straniere) per futili motivi o comunque per cause ancora in fase di accertamento.

Zuffa con calci e pugni, immortalati anche da dei video fatti con il cellulare da persone che erano presenti sul posto.

Sul luogo 118 e Forze dell’Ordine: due persone sarebbero in questo momento all’ospedale per le cure mediche, una terza dovrebbe essere stata fermata ma altri individui sarebbero coinvolti e fuggiti poco prima dell’arrivo delle pattuglie.

Un fatto che preoccupa cittadini e residenti del centro sambenedettese ma anche commercianti data la presenza di molte attività nei paraggi.

