SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Continuano sotto le feste gli appuntamenti di Prima Persona Plurale all’Edelweiss di San Beneetto. Venerdì 3 gennaio a salire sul palco saranno “I Botanici”. A seguire dj set a cura di Ernesto.

La serata, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 22:30.

“I Botanici sono una band radicale, che fa del suo essere radicale un punto di apertura verso il mondo, cercando di evitare uno sguardo chiuso su se stesso”. Li ha definiti così Alberto Bebo Guidetti, militante de Lo Stato Sociale e co-produttore – insieme a Nicola Hyppo Roda- della nuova scommessa di casa Garrincha Dischi.

Il trio di Benevento torna sui palchi del Bel Paese per promuovere “Origami”, secondo full-lenght album fuori l’8 ottobre 2019 a due anni di distanza dal fortunato esordio con “Solstizio” .

“Mattone”, “Nottata” e “Camomilla” sono i tre brani scelti per anticiparne l’uscita, singoli capaci di raccontare un disco nato in un momento crucialenella vita dei tre musicisti: «Origami parla delle difficoltà di affrontare i cambiamenti della vita senza essere pronti per farlo: relazioni finite male,percorsi di vita che d’improvviso non ci rappresentano più, sopravvivere e non arrendersi alla marea».

