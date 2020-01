La tradizionale corsa podistica dell’Epifania sambenedettese in programam lunedì mattina con partenza alle 9 e 30 in Piazza Salvo D’Acquisto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un percorso rinnovato per un appuntamento ormai tradizionale per lo sport a San Benedetto. Arrivata ormai alla sua sedicesima edizione, la Maratonina dei Magi dedicata a Sabatino D’Angelo è pronta a prendere posto al consueto il giorno dell’Epifania organizzata come di consueto dalla Polisportiva Porto1985. Con qualche novità.

Quest’anno, infatti, la 21 km di corsa passerà anche all’interno della Riserva Sentina e inoltre offrirà anche un’alternativa più “breve”, la 10 km di corsa dedicata a Pietro Mazzola. Ecco il programma per la corsa che fino ad ora ha raggiunto quota 300 iscritti. Si parte dunque la mattina del 6 alle 9 e 3o da Piazza Salvo D’Acquisto a Porto D’Ascoli dove è fissato anche l’arrivo.

Per le iscrizioni, invece, c’è tempo fino al mattino della gara (Per la 21 km il costo è di 25 euro fino al 4 gennaio, di 30 euro se ci si iscrive il 5 o il 6. L’iscrizione alla 10 km costa invece 10 euro) e le pettorine sono da ritirarsi presso il negozio Dionisi Sport di Porto D’Ascoli (via dei Mille, 9) nel pomeriggio del 5 o direttamente il 6 gennaio dalle 7 e 30 alle 9.

Nel video il commento sulla manifestazione da parte dell’assessore allo Sport Pierluigi Tassotti, che ha presentato oggi la corsa assieme al presidente di Porto 1985 Roberto Silvestri e ai dirigenti Emidio Re e Claudio Seghetti.

