SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Appuntamento sociale in Riviera.

Il 5 gennaio alle ore 17 in via Val Cimarra 73, la Chiesa Evangelica di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’associazione Il Germoglio, da sempre protagonista di importanti campagne e iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, organizza un evento intitolato “Tracce Bibliche”, alla ricerca del libro perduto, con la partecipazione del senatore Lucio Malan.

Il senatore, parte del Sinodo della Chiesa Valdese , Questore del Senato, e componente della commissione Bilancio, ha esordito come cantante solista in un gruppo di musica celtica nel 2010 partecipando a oltre cinquanta concerti.

Accompagnato dal pianista e arpista Enrico Euron, Lucio Malan, studioso di lingua ebraica, durante la serata sarà impegnato nella spiegazione della Scrittura attraverso una serie di canti.

“Lo scopo di tale attività è quello di sensibilizzare i cittadini a riscoprire durante queste le festività il Libro che ha cambiato la storia dell’umanità e che può cambiare ogni persona singolarmente e sensibilizzare ogni persona alla cultura del dono e della cura dell’altro” affermano gli organizzatori.

Tale iniziativa, è aperta al pubblico e non ha scopo di lucro, l’ingresso è libero.

