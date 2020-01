SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tradizione rispettata per i Vikinghi di San Benedetto che hanno iniziato anche il 2020 con il tradizionale bagno in mare, aiutati, quest’oggi, da un sole dalle parvenze quasi primaverili e dall’assenza di vento. I Vikinghi si sono divisi in due gruppi, uno dei quali si è tuffato nelle acque dell’Adriatico di fronte allo chalet Il Zodiaco.

Proponiamo foto e video.

