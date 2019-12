L’iniziativa si intitola “The greatest circus show” e prevede giochi, spettacoli di giocoleria, laboratori e animazione per bambini, a cura della TJ Production

GROTTAMMARE – In attesa del nuovo anno, si fa festa in piazza Carducci. Il programma “Natale con i tuoi” a Grottammare propone per martedì 31 dicembre San Silvestro, un pomeriggio di animazione circense a partire dalle ore 16.

L’iniziativa si intitola “The greatest circus show” e prevede giochi, spettacoli di giocoleria, laboratori e animazione per bambini, a cura della TJ Production. Ai piccoli che parteciperanno verrà offerto un omaggio dall’amministrazione comunale. Appuntamento gratuito aperto a tutti.

Con l’occasione, si ricorda che è in vigore l’ordinanza che vieta lo sparo di petardi e mortaretti e l’accensione di botti e prodotti pirotecnici, di ogni genere e di qualsiasi tipo (anche se di libera vendita), nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio.

Obiettivo dell’ordinanza, oltre a quello di prevenire i rischi derivanti dall’uso imprudente o inadeguato di prodotti pirotecnici o similari, è di limitare il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, con particolare riguardo per luoghi di cura, luoghi di culto, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

Il divieto va rispettato in tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute sui luoghi pubblici.

