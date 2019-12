GROTTAMMARE – Al via la stagione 2020 per la prestigiosa associazione grottammarese Lido degli Aranci.

Sabato 18 gennaio il debutto nel nuovo anno con la kermesse Una Rotonda sul Mare, storico spettacolo di varietà, in scena con successo dal 1992 e giunto alla 29esima edizione.

Dal 2000 la serata è ulteriormente impreziosita dalla consegna del premio Grottamarese dell’ anno.

Prime indiscrezioni sullo show: a calcare il palco del Teatro delle Energie sarà la celebre cantante piacentina Fiordaliso.

Performer di innumerevoli successi sanremesi, porterà in scena il meglio del suo repertorio canoro; indimenticabili hit del calibro di “ Non Voglio mica la luna”, “ Accidenti a te” ed “Il mare più grande che c è ( I love you man)”.

Una brillante carriera , iniziata nel 1981 con la vittoria al Festival di Castrocaro e capace di annoverare prestigiose collaborazioni con Zucchero, Roby Facchinetti e Toto Cutugno.

Oltre alla carriera da solista Fiordaliso vanta numerose partecipazioni televisive, in programmi cult della televisione italiana come Piazza Grande, La Talpa e Tale e Quale Show.

Info e prenotazione presso Merceria Il Cigno di Grottammare: info line 3475406630.

