FERMO – Carabinieri in azione sul territorio per contrastare il traffico illecito di sostanze in questi giorni di festa.

Nel Fermano militari impegnati in controlli a Fermo, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare.

Arrestato un italiano e denunciate sette persone (italiane, albanesi e marocchine) per spaccio di droga.

Nove segnalazioni alla Prefettura per consumo, invece, di droga. Coinvolti anche due minorenni.

Sotto sequestro eroina, hashish, cocaina e droghe sintetiche.

