ALBA ADRIATICA – Non si poteva certo sperare in un Capodanno migliore per i Distretto 13 che, nell’arco di una settimana tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, si esibiranno in tre concerti.

Il minitour di Capodanno avrà inizio proprio martedì 31 dicembre quando la band sarà ospite del ristorante “Cherì Cucina di Mare” di Alba Adriatica per il secondo anno consecutivo.

Il noto ristorante albense, dopo la splendida festa di Capodanno dello scorso anno, ha voluto rinnovare l’ingaggio ai Distretto 13 anche per il Capodanno 2020 e le sorprese musicali non si faranno attendere.

“Siamo davvero orgogliosi della fiducia che lo staff dello Cheri ci ha riservato” racconta Massimo Lori “La festa di Capodanno sarà l’occasione per portare sul palco le numerosissime novità che stanno caratterizzando il nostro repertorio. Siamo in studio da circa tre mesi, stiamo lavorando alla realizzazione del nuovo demo ed abbiamo inserito nella set-list tantissimi brani che eseguiremo in anteprima e faranno divertire e ballare fino a notte fonda tutti gli ospiti della serata.”

Effettivamente la festa di Capodanno allo Cheri si prospetta molto interessante e lunga con un menù strepitoso, il rock rigorosamente dal vivo dei Distretto 13 e il DJ set di Mattia Gasparri: un evento da non perdere.

Visto che la vita da rocker non è mai noiosa o ripetitiva, sabato 4 gennaio i D13 saranno nientemeno che la colonna sonora di un fantastico matrimonio: una coppia di rocker purosangue (peraltro molto nota nell’ambiente della musica live della costa abruzzese) ha deciso di convolare a nozze affidando l’animazione della festa ai pirati del rock: sicuramente non ci sarà spazio per la noia.

Per i Distretto 13 giusto il tempo di riposare qualche ora per poi essere di nuovo “on stage”, domenica 5 gennaio, sul palco de “La Gare” di Castel di Lama. La nuova giovane gestione del locale lamense, ha voluto dare una connotazione decisamente musicale alla location, investendo sulla programmazione di eventi di notevole caratura, ingaggiando sia artisti locali che di calibro nazionale ed internazionale. Domenica sera sarà la volta del “rockparty” dei Distretto 13 che, anche in questa occasione, faranno coppia con il DJ Mattia Gasparri. Una serata da non perdere e chissà, magari anche la Befana passerà a fare quattro salti a “La Gare”.

