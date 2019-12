Sono state premiate le società sportive marchigiane che hanno raggiunto risultati importanti in Italia e nel Mondo nel 2019, come Assunta Legnante e la Lube Volley

ANCONA -Nella splendida location del Seebay Hotel di Portonovo, sono state premiate il 20 dicembre, le società sportive marchigiane che hanno raggiunto risultati importanti in Italia e nel Mondo nel 2019.

Andrea Carloni, presidente dell’Ussi Marche (Unione Stampa Sportiva Italiana), ha condotto la serata premiando gli sportivi presenti in rappresentanza delle società. Carloni ha voluto ringraziare le Autorità sportive, i colleghi rappresentanti dell’Ordine e del Sindacato dei Giornalisti delle Marche e il Guido Guidi, Sara Bonacucina, Sauro, Fabio e tutto il personale per la squisita ospitalità che da anni garantiscono a questo nostro appuntamento in cui premiamo i migliori risultati tecnici dell’anno, nel 36° anno di vita del GRU.MA.GI.S. oggi USSI Marche, nato il 18 giugno 1983. Assenti: Elisa Di Francisca, Linda Rossi ,Serena Rossini, Filippo Pacinotti, Nelio Piermattei.

Premiata anche la Sambenedettese Beach Soccer campione di Italia maschile e femminile. La formazione maschile laureatasi Campione d’Italia Maschile 2019 a Catania 8 Agosto 2019 a ritirare il premio il mister della femminile Paolo Tamburrini. La formazione rosa si è laureata Campione d’Italia Femminile 2019 a Giugliano (NA) 4 Agosto 2019. Il premio ritirato dalla nostra giornalista Chiara Poli che ha militato nella formazione femminile:“Siamo davvero contenti di aver ricevuto questo premio che corona una stagione fantastica sia nel femminile che nel maschile. Per noi ragazze un risultato inaspettato, era la prima partecipazione e non ci aspettavamo di vincere lo scudetto quindi per noi una gioia immensa. Il nostro punto di forza? Sicuramente il gruppo e la competenza dei mister Oliviero Di Lorenzo e Paolo Tamburrini, e la società che è ci è stata vicino in tutto il percorso.”

Premiata anche la Santo Stefano Basket in carrozzina per il primo campionato italiano vinto a Porto Potenza Picena, il Presidente Mario Ferrararesi:“Dopo 43 anni per noi è una grande soddisfazione, lo sport è un gioco di squadra e si crea un bello spirito di gruppo anche con l’allenatore e il fatto di essere insieme è il vostro punto di forza. Il problema molto grande che abbiamo è nella difficoltà del trasporto abbiamo dietro il Santo Stefano riabilitazione che ci aiuta e le difficoltà sono tante logistiche e economiche. Negli ultimi dieci anni sono cresciute le squadre tra serie A e serie B, la nazionale italiana ha sfiorato a luglio la qualificazione per Tokio con 5 giocatori nostri. ”

Premiata anche la Lube Volley campione di Italia e del mondo: “Il mondiale per club strana competizione ma eravamo convinti che fosse ottenibile abbiamo ottenuto tutto quello che una società può chiedere nel suo sport.”

I PREMI

Il premio Marchio U.S.S.I. Marchio C.O.N.I. Marchio C.I.P, per gli splendidi risultati conseguiti è stato consegnato alle società:

S.S. Santo Stefano Avis, Campione d’Italia Basket in Carrozzina 2018/19 Porto Potenza Picena (MC) – 18 Maggio 2019. Consegna il Premio: Stefano Rispoli – Daniele Cassata, ritira: Mario Ferraresi)

Sambenedettese Beach Soccer Campione d’Italia Femminile 2019 – Giugliano (NA) 4 Agosto 2019 Consegnano il Premio Paolo Giampaoli – Alessandro De Felice ritirato da Chiara Poli

Sambenedettese Beach Soccer Laureatasi Campione d’Italia Maschile 2019 – Catania 8 Agosto 2019 Consegnano il Premio: Marta Bitti – Paolo Papili (Ritira: Paolo Tamburini)

Società Ginnastica Fabriano Campione d’Italia 2019 – Ritmica a Squadre Sansepolcro (AR) – Bologna – Desio (MB) – Ferrara 16 Marzo. Consegnano il Premio Gianluca Pascucci – Marco Moglie (Ritira: Maila Morosin Cda)

PREMI SPECIALI

A.S.D. Anthropos Civitanova Marche Trenta anni di successi per scrivere la storia dello Sport paralimpico Consegnano il Premio Roberto Novelli – Mario Sposetti (Ritira: Luisa Fulvi Consigl.)

Gianmarco Garofoli Campione d’Italia Juniores Ciclismo su Strada Città di Castello (PG) 16 Giugno 2019

Consegnano il Premio: Lino Secchi – Piergiorgio Severini (SIGIM)

Per i traguardi raggiunti in carriera a:

Piergiorgio Severini Giornalista RAI Sport – Inviato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Consegnano il Premio:

Guido Montanari – Giancarlo Laurenzi

CAMPIONI EUROPEI

Tommaso Marini Campione Europeo Scherma – Fioretto Under 20 – Club Scherma Jesi

Foggia (Italia) – 27 Febbraio 2019. Consegnano il Premio: Fabio Luna – Roberto Senigalliesi

Claudia Rossi Campionessa Europea e Sud Americana Vela – Classe J70 – “Petite Terrible – Adria Ferries”

Malcesine (VR, Italia) – 21/29 Giugno 2019 e Punta dell’Este (Uruguay) 4/8 Dicembre 2019

Consegnano il Premio: Enrico Picchio – Andrea Carloni

CAMPIONI MONDIALI

Assunta Legnante Campionessa Mondiale Paralimpica Getto del Peso e Lancio del Disco

Dubai (EAU) – 8/12 Novembre 2019 – ASD Anthropos Civitanova Marche. Consegnano il Premio: Luca Savoiardi – Giancarlo Laurenzi

Per i prestigiosi risultati conseguiti in 70 anni di vita a:

C.V. Portocivitanova

Campionato Mondiale ORC Div. A “Xio” – Hurakan Sailing Team

Campionato Mondiale ORC Div. B Corinthian “MP30+10” – Pierdomenico S.T. Sebenico (Croazia) – 9 Giugno 2019

Consegnano il Premio:Enrico Picchio – Guido Montanari (Ritira: Cristiana Mazzaferro)

A.S. Volley Lube Civitanova

Campione d’Italia – Campione d’Europa – Campione del Mondo 2019

Perugia (ITA) 14 Maggio – Berlino (GER) 18 Maggio – Betim (BRA) 8 Dicembre

Consegnano il Premio: Fabio Luna – Andrea Carloni (Ritira: Albino Massaccesi AD)

