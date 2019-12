SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Movida molesta nel mirino delle Forze dell’Ordine in Riviera durante questi giorni di festa.

Nella notte tra il 28 e 29 dicembre controlli al centro e sul lungomare di San Benedetto del Tronto.

La Polizia Municipale ha elevato dieci multe per “sosta selvaggia”. Una serata tranquilla, molto fredda e centro poco affollato.

Vigili Urbani in un locale di via San Martino per musica alta e non autorizzata dopo una segnalazione ricevuta da parte di carabinieri e Polizia.

Non sono stati segnalati venditori ambulanti extracomunitari.

