SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una grande festa e un grande ritorno al Palcurzi per la tradizionale festa di Natale della Riviera Samb Volley, svoltasi nella serata dell’antivigilia di Natale, il 23 dicembre.

Un evento che ha avuto la partecipazione della dirigenza e di tutto lo staff tecnico con giocatori e allenatori, alcuni dei quali con famiglie al seguito. Presente anche l’Assessore al turismo e allo sport Pierluigi Tassotti in rappresentanza della città di San Benedetto del Tronto.

Una cena-spettacolo per festeggiare il Natale e il 2020 venturo con protagonista il Mago Pierre. Un personaggio che va oltre la sua comicità in magia; dal 2000 al 2010 ha girato per i corridoi e le camere dell’ospedale Salesi di Ancona cercando di portare ai piccoli pazienti un po’ di sollievo e generando un sano entusiasmo in tutti quelli che giornalmente lo hanno incontrato. Un entusiasmo che Pierre ha condiviso alla Curzi con tutti i presenti e i giocatori di ogni età.

Come tradizione, non è Natale senza la tradizionale tombola, sotto l’egida dello stesso Mago Pierre. Un’estrazione più lunga del previsto che ha sorriso particolarmente ai dirigenti, ai genitori e ai ragazzi di D maschile.

La foto di gruppo dei vincitori della tombolata 2019, delle squadre e degli allenatori con tanto di torta e il video riassuntivo del 2019 rivierino di Nicolas Abbrescia hanno sancito il finale di un momento di gioia e di festa da parte di tutti i partecipanti.

