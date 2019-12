ACQUAVIVA PICENA – È uscito il libro “La mafia è liquida” di Domenico Scapati, un’opera coraggiosa che ha un particolare che la lega al territorio piceno. I disegni della copertina, infatti, sono stati realizzati dai ragazzi che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentavano la classe I A della scuola secondaria di primo grado dell’Isc “Adolfo De Carolis” di Acquaviva Picena, con la supervisione della professoressa Loredana Agresti.

Grazie all’ottimo lavoro della Dirigente e di tutti i docenti, la scuola acquavivana si sta dimostrando sempre molto sensibile alle piaghe che purtroppo esistono nella società e sono tante le iniziative organizzate insieme ai ragazzi per combatterle. Sono state organizzate giornate contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale ha voluto mettere una panchina rossa nel cortile dalla scuola e sempre grazie alla collaborazione tra l’istituto e l’amministrazione comunale è stata organizzata una giornata per la lotta contro il bullismo in occasione della giornata della memoria e si continuerà ancora per combattere le violenze e le piaghe che colpiscono l’umanità.

“Siamo orgogliosi del lavoro della scuola con i nostri ragazzi – ha dichiarato il vice sindaco Luca Balletta – e siamo orgogliosi che un libro con un argomento che parla del problema della mafia nel mondo, abbia in copertina i disegni dei ragazzi del nostro istituto. Contatteremo l’autore e appena lui sarà disponibile lo inviteremo ad Acquaviva”.

L’Isc “De Carolis” è sempre in prima linea rispetto agli argomenti di onestà e legalità. Domenico Scapati è nato a Mottola, in provincia di Taranto, nel 1949 ed è laureato in scienze economiche. Svolge la professione di commercialista e revisore dei conti, nella qualità di tributarista e consulente tecnico del Tribunale di Palermo. “La mafia è liquida” è il suo quarto libro.

