SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la rescissione del contratto di Matteo Raccichini, la Samb potrebbe aver trovato finalmente un secondo portiere d’esperienza. Da oggi è infatti aggregato in gruppo, in prova, il 29 enne Sergio Viotti. Si tratta di un portiere esperto con un passato anche in Serie B dove ha all’attivo 26 presenze con le maglie di Brescia, Triestina, Juve Stabia e Grosseto.

Qui un video con alcune delle migliori parate dell’estremo difensore

Per Viotti, bresciano doc e cresciuto nelle giovanili del Brescia, anche una serie di esperienze in Serie C (campionato da cui manca dal campionato 2016-2017 quando vestiva la maglia della Giana Erminio) con Martina, Monza e Cremonese. La Samb valuterà se tesserarlo nelle prossime settimane.

Assieme a Viotti anche tutto il resto della truppa rossoblu ha ricominciato gli allenamenti oggi. Lavoro differenziato aerobico per Ludovico Rocchi che sta portando avanti il programma di recupero dalla lesione muscolare rimediata nel match di Imola. Terapie e palestra, invece, per Santurro alle prese anche lui con una lesione muscolare fa sapere la Samb attraverso i suoi canali social.

