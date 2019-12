Nata nel 2004 dalla collaborazione tra il Comune e la Comunità Volontari per il Mondo, l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere progetti in Etiopia

RIPATRANSONE – Appuntamento sociale.

Si terrà sabato 28 dicembre, alle ore 20 presso il Ristorante Valle Verde di Ripatransone, la sedicesima edizione della Cena Solidale.

Nata nel 2004 dalla collaborazione tra il Comune di Ripatransone e la Comunità Volontari per il Mondo, l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere progetti in Etiopia riguardanti l’approvvigionamento di acqua pulita, la scolarizzazione, la prevenzione dall’AIDS ed il supporto all’infanzia.

L’occasione sarà inoltre utile per rivolgere uno sguardo verso le condizioni di povertà in cui versano le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

Le tematiche relative al rispetto ambientale assumono centralità nell’azione della Comunità, è per tale ragione che quest’anno è stata avviata una partnership con Legambiente ed Ecoland.

Il costo di partecipazione è di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori Maurizio De Angelis (333 4600031) ed Alessandro Ricci (349 5756481).

