Evento gratuito in piazza dell'Unità il 29 dicembre. In caso di pioggia, l'evento si terrà presso l'Auditorium Centro Pacetti

Domenica 29 dicembre ore 17.30 in piazza dell’Unità, il Comune Di Monteprandone in collaborazione dell’Associazione Culturale 17Festival, la Seventeen eventi e l’Associazione Centopercento presentano una delle band più talentuose di Washinton DC (USA): Darnell Moore & the Gospel Chorale.

Darnell Moore cresciuto nell’ambiente ecclesiastico, essendo il padre un pastore della Chiesa Anglicana, comincia subito ad interessarsi alla musica e al canto religioso, studia infatti prima batteria e poi passa al pianoforte. All’età di diciassette anni diventa direttore del coro della chiesa “Greater Refuge Ministries” di Washington, DC. Nel 2011 con questo stesso coro registra il suo primo CD, con il quale vincono nel 2012 il premio come miglior coro dell’anno al Gospel Blue MIC. Darnell ha avuto l’opportunità di condividere il palco con numerose ed importanti personalità della musica gospel come Daryl Coley, Anthony Brown, Kim Burrell, Tye Tribbett, Earnest Pugh e VaShawn Mitchell.

Un talentuoso musicista, cantante, produttore e compositore di brani originali, Darnell in questo momento è uno dei direttori di musica alla Chiesa Inter-Denominational di Washington, DC. Ha creato un gruppo ridotto pronto a seguirlo in tour a livello nazionale e internazionale, presentando oltre al repertorio standard anche numerose sue canzoni originali già presenti nelle grandi piattaforme commerciali della musica gospel. La sua canzone originale “Here comes Jesus” è stata nominata nel 2015 nella piattaforma Gospel Blue MIC, canzone dell’anno.

Darnell ha viaggiato molto in tutti gli Stati Uniti e in campo internazionale con il suo gruppo, toccando anche l’Europa con l’ultimo tour in Polonia del Maggio 2019. Darnell e The Gospel Chorale durante i loro concerti creano un’atmosfera di venerazione, cantando con potenza vocale e spirituale canzoni che parlano di speranza e fede, esplorando sia canzoni emozionanti e riflessive sia canzoni con un ritmo veloce ed energico, portando un’esperienza completa che solo il gospel riesce a dare.

Il concerto è ad ingresso gratuito.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso l’Auditorium Centro Pacetti in via San Giacomo n. 107, Monteprandone(AP),sempre alle ore 17.30.

