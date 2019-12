SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre colpi in una sola notte, tutti nel centro di San Benedetto. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre dei malviventi sono penetrati in tre strutture commerciali molto note e frequentate in città. Parliamo del Supermercato Fanini di via Manara, del Simply Market di via Leopardi e del Gran Caffè Sciarra, storico locale di Corso Moretti.

Nelle prime ore della mattinata sono stati compiuti rilievi da parte delle forze dell’ordine specializzate.

Con molta probabilità verranno vagliate dagli inquirenti le immagini delle varie videosorveglianze per risalire ai responsabili.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.