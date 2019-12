GENNAIO

1 Gli esplode petardo vicino alla testa durante i festeggiamenti del nuovo anno: ferito 49enne di Grottammare.

1 I Gemelli Diversi fanno il pieno in viale Buozzi a San Benedetto per il concerto di fine 2018 e inizio 2019. Applausi anche per il rapper sambenedettese J-And che si è esibito sul palco prima del duo musicale.

3 Un daino da giorni girovagava per le strade di San Benedetto. L’animale, ferito, è stato recuperato dai carabinieri forestali al Molo Sud dopo che la “passeggiata” era stata chiusa per precauzione. Curato, è stato nei giorni successivi liberato in una zona protetta.

4 Via Volta, 27enne albanese accoltellato da un 29enne, anche lui di origine balcanica, dopo una lite per futili motivi. Prognosi di cinque giorni per l’aggredito.

4 Gianni Ottaviani è il Grottammarese dell’Anno 2018. L’artista ha ottenuto l’importante riconoscimento cittadino. Trasferitosi a Milano negli anni ‘70, ha sempre mantenuto forti legami con la città.

6 Presepe Vivente a Grottammare, applausi e folla sia il 6 gennaio ma anche il primo dell’anno e il 26 dicembre scorso. Per gli organizzatori, 7 mila gli ingressi complessivi nel Vecchio Incasato.

7 Premio Truentum 2018 al sambenedettese Marco Santello, professore di ingegneria biomedica in Arizona negli Stati Uniti.

8 San Benedetto piange la prematura scomparsa di Lorenzo Franceschini. Aveva 42 anni, risiedeva nel quartiere Marina di Sotto. La causa del decesso in un acutizzarsi di una polmonite. Suo padre, Gabriele, era stato assessore ai Servizi Sociali con la giunta Perazzoli.

8 In tarda serata, in via Manara, accoltellata 50enne dal figlio di 28 anni. Per la donna trasporto urgente in ospedale, se la caverà per fortuna, mentre il ragazzo viene fermato dai carabinieri. Aggressione per futili motivi.

11 Addio a Pietro Bachetti, papà del ristorante “Pipistrello” in via Giovenale. Aveva 84 anni.

12 L’opposizione consiliare di San Benedetto annuncia di aver presentato un esposto alla procura puntando il dito sul sindaco Piunti e sulla dirigente pubblica e presidente di Picenambiente Catia Talamonti. E’ la prima di una serie di lunghe polemiche sulla governance della partecipata che dureranno tutto l’anno, a fine 2018 la società fu riportata sotto il controllo pubblico e la Legge Madia da una delibera del consiglio comunale, deliberà che però non sarà mai applicata dal Comune e in quei giorni verrà impugnata al Tar dalla stessa Picenambiente e dai suoi soci pubblici.

13 I Jalisse a Grottammare per “Una rotonda sul mare”. Applausi per il duo musicale al Teatro delle Energie.

14 “Dimenticate la Toscana, scoprite le Marche”. Il Times “in love” con le nostre terre. E non è la prima volta.

17 Macabra scoperta a San Benedetto. Rinvenuto resto umano sempre nei paraggi della foce del Ragnola dove a novembre 2018 venne trovato un corpo di una donna in avanzato stato di scheletrificazione. Stavolta trovato un piede in stato avanzato di decomposizione.

18 Muore Giordana Brunetta a San Benedetto. Aveva 68 anni. Molto apprezzata nel mondo della pasticceria, prima al Four Roses poi al Blue Express.

19 Tiromancino al Palariviera, è una grande festa per la data zero dello storico gruppo, in tour per tutta l’Italia. E’ “sold out”.

24 A Martinsicuro un vasto incendio colpisce l’intero capannone della Ditta Edilizia Tommolini. Pompieri impegnati per ore, per fortuna nessuna conseguenza a persone.

30 La trasmissione di Rai3, “Chi l’ha visto?”, torna sulla vicenda di Luca Fanesi, rimasto ferito gravemente dopo la partita tra Vicenza e Samb nel novembre 2017 e mostra immagini esclusive.

31 Esperienze d’Arte ,a San Benedetto inaugura la kermesse la nota cantante Ivana Spagna. Al Viniles, nei periodi successivi, anche Marina Rei, Emanuela Aureli e Mogol.

31 Immenso Max Gazzè, la Favola di Adamo ed Eva rivive a Mosciano. Al Pin&Up i pezzi storici dell’album del cantautore romano.

FEBBRAIO

2 San Benedetto, caccia la madre di casa e picchia i carabinieri: fermato un 22enne.

3 Maltempo e mareggiate sulla costa picena. Disagi in Riviera.

5 L’orologio del Torrione a San Benedetto riparte. Dopo un guasto, le lancette della Torre dei Gualtieri sono ripartite.

6 Scoppia il caso delle barriere antirumore che dovrebbero essere installate lungo i comuni della costa. Insorge Cupra, la seguono a ruota le altre località della Riviera: “Uno strazio per la vista e notevole impatto ambientale”.

6 Si discute al Tar la prima udienza sul ricorso di Picenambiente per l’annullamento della delibera consiliare 61 del 2018 che sanciva il controllo pubblico della partecipata. Dopo il rigetto della richiesta di sospensiva il giudice sposta l’udienza decisiva a maggio,

7 A14, riapre la Galleria Castello di Grottammare a sei mesi dal tremendo rogo innescato da un tir in transito e la conseguente chiusura con tantissimi disagi alla circolazione.

7 La ex Scuola Curzi di San Benedetto viene aggiudicata alla società Agile Marketing & Consulting di Vinzenzo Lupi e soci. Più avanti questa operazione sarà foriera di polemiche.

10 Mahmood vince il Festival di Sanremo con “Soldi”. Direttore d’orchestra l’ascolano Dario “Dardust” Faini nonché produttore musicale e musicista.

11 La storia di Boateng e del fantallenatore sambenedettese Renato: “I soldi li darò al Biancazzurro”. Renato Nepa, 36enne, è stato al centro di un caso social dopo aver chiesto simpaticamente indietro i soldi del fantacalcio al giocatore del Barcellona, che si era trasferito dal Sassuolo, che inaspettatamente gli ha fatto un bonifico. La promessa di Renato è stata poi mantenuta.

15 Sant’Omero, scontro frontale fra auto: muore 55enne.

16 Muore Ferdinando Passamonti, aveva 74 anni. Lavorava alle dogane ma per la passione del giornalismo intraprese la carriere di cronista, con quotidiani e Tv sambenedettesi e poi con la Gazzetta di Ascoli. Nel 1993 il sindaco Perazzoli lo nominò dirigente del settore Cultura e Sport in uno dei periodi più fervidi di iniziative per San Benedetto.

19 Altro lutto in Riviera. Muore Farnush Davarpanah. Dirigente nel settore Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto ormai da molti anni e progettista del nuovo lungomare di San Benedetto. Aveva 65 anni.

19 Chiude il servizio risposte alcologiche del Comune di San Benedetto fra le proteste delle famiglie degli alcolisti e degli operatori che ci lavoravano. “L’abbiamo saputo solo tramite mail dal Comune”.

19 A Porto D’Ascoli i quartieri si riuniscono preoccupati per la variante urbanistica Areamare e le palazzine che i costruttori vorrebbero far sorgere fra Via Mare e Via Del Cacciatore.

21 Prende fuoco lo striscione di via Fileni “Nulla è impossibile a Dio“.

22 Aggressione: una donna di 39 anni, di Villa Rosa è stata accoltellata sul lungomare di Tortoreto. E’ stata colpita dall’ex fidanzato che in seguito ha tentato di togliersi la vita. Se la caveranno entrambi e l’aggressore sarà arrestato dai carabinieri.

23 Paolo Crepet al Calabresi di San Benedetto, folla incontenibile. Molti restano fuori. Grande successo per l’appuntamento de “I Luoghi della Scrittura” con lo psicologo e scrittore.

24 Alfieri della Repubblica, premiata la cuprense Celeste Montenovo. Si è distinta nell’azione di volontariato presso l’Unione ciechi di Ascoli Piceno e ha dedicato alle problematiche dei non vedenti la tesina finale del suo percorso di studi.

26 Presso la sede del Piceno Consind di Ascoli si riunisce l’assemblea dei sindaci per decidere una seconda volta sulla localizzazione del nuovo ospedale del Piceno. I primi cittadini confermano la scelta estiva di Pagliare fra le polemiche della Riviera.

27 Catia Talamonti viene nominata dirigente ad interim del settore Lavori Pubblici del comune di San Benedetto a seguito della morte di Farnush Davarpanah.

27 Il Comune di San Benedetto alza a 1 euro l’ora la tariffa oraria per l’estate dei parcheggi sul lungomare.

28 Grottammare riceve 42 mila euro dal Governo per l’iniziativa “Spiagge Sicure“. “Assumeremo più vigili urbani” assicura il sindaco Enrico Piergallini.

MARZO

1 Rivoluzione in centro a San Benedetto: nuova Piazza Montebello e via chiusa, doppio senso in via Roma e in futuro senso unico in via Marsala. Se ne parla in un’assemblea del quartiere Marina Centro.

2 Problemi al tetto, chiude la piscina comunale di San Benedetto per precauzione e sopralluoghi.

3 Muore Giovanni Tacconi, noto chirurgo dell’ospedale di San Benedetto. Aveva 71 anni.

3 Muore in un incidente stradale a Porto Recanati l’ex calciatore della Samb, Gianluca Carotti, aveva 47 anni. Muore anche la moglie Elisa Del Vicario di 40, feriti gravemente i figli.

4 Monte Aquilino in fiamme a San Benedetto, per ore pompieri impegnati nello spegnimento del rogo tramite anche i Canadair.

7 Criminalità in azione a Porto d’Ascoli nella notte. Asportati i registratori di cassa da Mondo Gomme, Centro Sportivo Eleonora, Profumeria Kristal e dal negozio d’abbigliamento More. Malviventi anche da Rondò. Protestano cittadini e commercianti.

7 Il Teatro Concordia di San Benedetto applaude Michele Placido e Anna Bonaiuto. Successo e applausi per “Piccoli Crimini Coniugali”.

9 Martinsicuro, coltellate al ristoratore vittima di estorsione: tre cinesi arrestati dai carabinieri.

9 Uomo ferito da arma da taglio al centro di San Benedetto vicino via La Spezia. Indaga la Polizia.

11 San Benedetto, all’alba danneggia l’attività della ex moglie e pretende soldi: fermato 33enne dai carabinieri.

11 Vento forte e maltempo nel Piceno, cadono alberi e piante. Pompieri in azione.

11 Al sambenedettese Maurizio Compagnoni il premio ‘Nando Martellini’.

12 Donne picchiate e maltrattate a Teramo e Ascoli, fermati i mariti violenti. Preoccupante escalation del fenomeno della violenza di genere.

13 Irrompe in casa, getta benzina sull’ex compagna e si schianta con l’auto. Arrestato 50enne a Grottammare. Il giorno prima aveva staccato la luce nell’abitazione della donna e incendiato delle sterpaglie vicine.

13 Il dirigente degli Affari Generali del Comune di San Benedetto Roberto De Berardinis viene sospeso dal servizio senza stipendio per colpa di due denunce alla disciplinare scritte da un consigliere comunale (si scoprirà in seguito essere stato Pierfrancesco Troli della maggioranza, dopo un’iniziale oscuramento dell’identità nelle carte del procedimento). Ne nasce una lunghissima diatriba politica ancora in atto con l’opposizione che bolla la vicenda come una ritorsione per il caso Picenambiente: De Berardinis infatti compilò tecnicamente la delibera consiliare sul controllo pubblico della partecipata, che secondo la minoranza consiliare era un provvedimento non gradito dalla maggioranza che però votò sì all’atto in consiglio comunale.

14 Furto al centro di San Benedetto in un negozio di abbigliamento, ladro prende a pugni i poliziotti. Arrestato 36enne.

14 Maltrattamenti in famiglia anche ad Alba Adriatica. 44enne fermato dopo aver reso la vita impossibile all’anziana madre e all’ex moglie.

17 Su Rai5 il documentario dedicato al porto di San Benedetto realizzato dal regista sambenedettese Luigi Maria Perotti.

18 “Carnevale sicuro” a San Benedetto. La Guardia di Finanza sequestra 23 mila prodotti pericolosi.

18 Riapre la piscina comunale a San Benedetto dopo la chiusura avvenuta nei giorni scorsi per un problema al tetto.

19 Tirreno Adriatico, a San Benedetto trionfa lo sloveno Primož Roglič. Victor Campenaerts, ciclista belga, ha vinto la Cronometro.

19 Buona la prima per i Bowland a San Benedetto, applausi scroscianti da un PalaRiviera gremito. Data zero per il gruppo iraniano arrivato in finale nella scorsa edizione di X Factor Italia.

20 Scomparso a 50 anni Riccardo Giuliani, titolare dell’omonima Pasticceria di San Benedetto.

21 Earth Hour, la clip di Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia spopola sul Web. I due noti registi hanno realizzato un filmato, girato anche a San Benedetto, ed è stato selezionato insieme ad altri nove dall’importante organizzazione no profit ambientale.

23 Tortoreto, schianto sulla Provinciale: muore 44enne dopo scontro frontale fra auto.

23 Sergio Loggi, assessore della Giunta Stracci a Monteprandone, dopo un lungo scontro con Orlando Ruggieri e il Pd decide di tirarsi fuori dalla corsa per le primarie (che poi salteranno) e annuncia che alle elezioni comunali del successivo 26 maggio correrà da solo.

23 Clamorosa protesta dell’opposizione consiliare di San Benedetto che sulla scia delle polemiche per Picenambiente, il dirigente De Berardinis e la chiusura del servizio risposte alcologiche tira fuori in consiglio comunale dei cartelloni rivolti al sindaco con la scritta “Dimettiti“.

24 Dopo la sconfitta per 4-0 rimediata a Trieste la Samb esonera Giorgio Roselli dal ruolo di allenatore. Sulla panchina rossoblu torna Giuseppe Magi, ufficializzato due giorni più tardi.

24 Lawrence Ferlinghetti, scoperta la targa alla stazione di Grottammare dedicata al poeta americano. Autore ed editore statunitense, simbolo della beat generation, compose durante una sosta tecnica del treno sul quale viaggiava, nel 1989.

25 Furti negli chalet di San Benedetto a marzo 2018. La Polizia rintraccia e ferma due giovani di 19 anni.

25 Bruciano le colline dell’Ascolano. Vasto rogo a Colonnata vicino Ascoli Piceno, pompieri impegnati per ore anche tramite Canadair. Nello stesso giorno altri due roghi sulla Val Menocchia.

26 Malore a Porto d’Ascoli mentre è alla guida dell’auto: muore 50enne tra via Pasubio e via Val Tiberina.

28 Sciame sismico nel Mare Adriatico di fronte alla costa picena e fermana. Poco prima delle 11 scossa di magnitudo 3.6: cittadini, studenti e lavoratori in strada. Scuole chiuse a Grottammare e a Cupra, restano aperte a San Benedetto.

28 Bosco a fuoco sulla Cuprense, dieci ettari in fiamme. Pompieri al lavoro tutta la notte fino a tarda mattinata del giorno successivo.

28 A Monteprandone Benemerenza Civica per Francesco Giorgi. Francesco ha soccorso e salvato la vita a Fernando Capriotti durante un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 16 gennaio in via San Giacomo. Toccante l’abbraccio dei due durante la cerimonia.

30 Alessio Piersimoni si candida a sindaco di Cupra Marittima.

31 Commedie Nostre, la compagnia “El Passi” di Jesi vince il Grottammare Mask.

APRILE

2 Prima la fuga con l’auto, per non fermarsi ad un controllo della Stradale, poi l’agguato ai poliziotti: quattro arresti e una denuncia a Villa Rosa.

3 Barca in difficoltà a Grottammare, rischia di finire contro le scogliere. Quattro persone soccorse in mare dalla Guardia Costiera.

3 Il Pd sceglie Orlando Ruggieri come candidato sindaco a Monteprandone: la sua sfidante alle primarie, che doveva essere Emerenziana Cappella, si ritira e, il contemporaneo annuncio del M5S che non corre alle elezioni, fa delle consultazioni una sfida a tre fra l’ex sindaco, Sergio Loggi e Bruno Giobbi.

3 Palariviera gremito per Enrico Nigiotti. Data zero anche per il cantante toscano, arrivato in finale nella scorsa edizione di X Factor Italia.

5 Il Comune di San Benedetto si trova costretto dalla Lega Pro a installare 8mila seggiolini allo stadio Riviera Delle Palme: un colpo alle casse pubbliche visto che il costo per Viale De Gasperi si aggira sui 300 mila euro.

6 Viene presentato in sala consiliare a San Benedetto, davanti a 150 persone, il neonato comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso“. Il presidente è il medico Nicola Baiocchi, tra i fondatori anche molti esponenti politici fra cui Rosaria Falco, Giorgio De Vecchis, Marco Curzi, Paolo Canducci ecc.

6 Dieci anni fa il drammatico terremoto a L’Aquila che costò la vita a 309 persone. Cerimonie ed emozioni nella città abruzzese e non solo.

6 Bancomat della Carifermo assaltato, e fatto esplodere, da malvivenit intorno alle 4 a Porto d’Ascoli in via della Liberazione: bottino da 30 mila euro.

6 78enne, di origini francese, trovato morto all’interno di un cassone del camion. Macabra scoperta fra Grottammare e Cupra.

6 Inaugurata la ruota panoramica a San Benedetto posizionata in Mar del Plata. Resterà fino al 19 maggio a disposizione di famiglie e giovani.

7 Caos a San Benedetto, con la propria macchina un uomo tampona auto sul lungomare e uno scooter: viene bloccato dalla Polizia. Era ubriaco. Per fortuna nessuna persona ha riportato gravi conseguenze. Decisivo l’intervento di due agenti fuori servizio che erano nei paraggi, un Ispettore Sup di San Benedetto e un Ispettore Sup della Questura di Catania.

9 L’opposizione di San Benedetto prende posizione sul caso di Roberto De Berardinis, il dirigente del comune denunciato una seconda volta alla disciplinare dell’ente quando era già sospeso dal 13 marzo per due mesi senza stipendio: “E’ uno scandalo politico legato a Picenambiente” scrivono sei consiglieri comunali di minoranza.

12 27enne trovato morto in casa a Grottammare. Vicino al letto una pistola, il tutto fa pensare ad un gesto estremo commesso dal ragazzo.

13 Muore Pietro Guidi Massi. Aveva 81 anni. Si distinse in diversi campi economici ma fu attivo anche nella politica cittadina e nello sport professionistico, tra cui la Samb.

17 Altro assalto ad un bancomat della Carifermo, stavolta a Comunanza. Sportello fatto esplodere e malviventi in fuga con 20 mila euro.

17 L’Amministrazione di San Benedetto decide di bandire le sigarette in spiaggia a partire dall’estate 2019.

18 Sfuma ai PlayOff il sogno della serie B per la Samb Basket, militante nella serie C Gold. I rossoblu, dopo un campionato quasi perfetto, si arrendono agli spareggi contro Lanciano.

20 Sulla Statale 16 a Martinsicuro incidente stradale fra due mezzi, una Smart e un Camper secondo le prime indiscrezioni. Un frontale. Purtroppo ha perso la vita un 28enne di Salò, a bordo della Smart. Ferita la coppia che viaggiava sull’altro mezzo.

21 Elezioni Cupra, Luca Vagnoni presenta la sua lista: alle elezioni del 26 maggio sfiderà Alessio Piersimoni e Marino Mecozzi per la carica di sindaco.

23 Da una serie di incontri fra i sindaci dell’Ambito 21, i quartieri di San Benedetto con il sindaco e il comitato Salviamo il Madonna del Soccorso inizia a crearsi un fronte sulla costa per un nuovo ospedale da costruire a Monteprandone, in zona industriale, anziché a Pagliare.

25 Muore, a 61 anni, Gaspare delle Noci. Nato a Monte Sant’Angelo, provincia di Foggia e residente da quasi trent’anni a Grottammare. Una vita nelle Fiamme Gialle, ha fatto parte della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza sambenedettese dagli anni ’90 ad oggi.

26 Colonnella: 70enne cade dal balcone e muore dopo il trasferimento in ospedale.

27 Martinsicuro, malore fatale mentre è in auto sulla Statale 16: muore 73enne.

27 Al via il Festival Primo Maggio all’Agraria di Porto d’Ascoli. Cinque giorni di musica e non solo. Protagonisti Giuliano Palma, Modena City Ramblers, l’Orchestraccia, lo Zap Fest e Marco Morandi.

MAGGIO

2 Fiorella Mannoia incanta un PalaRiviera gremito: data zero anche per la famosa cantautrice.

3 Massiccia trasmigrazione di parecchi esponenti della maggioranza di San Benedetto dalla lista civica Siamo San Benedetto al partito di Fratelli d’Italia: fra loro il vicesindaco Andrea Assenti, il presidente del consiglio Giovanni Chiarini e i consiglieri comunali Pierfrancesco Troli e Antonella Croci.

3 Scoppia la vicenda del Traforo Gran Sasso sull’A24. Strada dei Parchi farà sapere che il tunnel chiuderà dal 19 maggio a tempo indeterminato “per evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento delle acque di superficie”. La questione porterà scontri politici e non, per tanti giorni.

6 Blitz delle Fiamme Gialle a San Benedetto, sequestrati oltre cento mila pezzi di bigiotteria: “Prodotti non rispondenti ai requisiti della sicurezza” è l’accusa. nei guai imprenditore di 53 anni.

7 Furti nelle case di San Benedetto, Ascoli e Monsampolo: quattro donne arrestate tra Martinsicuro e Alba Adriatica dai carabinieri.

7 Nelle Marche si potranno seppellire animali domestici e non. Via libera ai cimiteri.

7 Il consigliere comunale di opposizione Bruno Gabrielli denuncia a Procura e Corte dei Conti la situazione relativa alla gestione dello stadio che in quel momento il Comune decideva di mettere a bando. La procedura pubblica andava fatta già dal 2017 secondo Gabrielli che ritiene che fino a quel momento il Comune abbia proceduto a affidamenti diretti.

8 Incontri con l’Autore: Militello, Bonan e Giletti in Riviera per l’estate. Loreta Minutili “giovane promessa”, finalisti Premio Strega a giugno alla Palazzina Azzurra.

9 L’ex sindaco Giovanni Gaspari finisce nel registro degli indagati della Procura di Ascoli per i lavori di copertura allo stadio risalenti al 2011.

12 Con una sconfitta per 1-0 a Bolzano contro il Sudtirol si ferma al primo turno l’avventura della Samb nei playoff. “Per me finisce qui” le parole di addio a fine gara pronunciate da Franco Fedeli che preannuncia un’estate calda sul futuro societario della Samb. In realtà, dopo poche settimane, si capirà già che il presidente decide di rimanere al timone.

13 Il maltempo si abbatte sulla costa picena: temporali e qualche allagamento.

14 Javier Zanetti al PalaSpeca di San Benedetto. L’ex capitano dell’Inter, ora vicepresidente della società, e della Nazionale Argentina in Riviera per l’iniziativa “Tutti in campus con Zanetti” a cura del Torrione Calcio.

15 Ancora un bancomat Carifermo nel mirino della criminalità. Sportello fatto saltare a Ripatransone, bottino da 15 mila euro per i ladri.

18 Gran Sasso, Traforo non chiude: circolazione in una sola corsia e divieto di sorpasso. Limite di 60 km/h.

22 Negrita “show” a San Benedetto, il Palariviera diventa una piazza festosa. Il gruppo toscano ha celebrato i 25 anni di carriera.

25 Fallisce la catena Mercatone Uno. A Colonnella i lavoratori trovano chiuso, problema anche per i clienti che dovevano attendere i mobili ed effettuato già dei pagamenti.

27 Nel Piceno 23 comuni su 33 vanno al voto per rinnovare la carica di sindaco e il consiglio comunale. Sergio Loggi vince a Monteprandone, Massimo Narcisi batte Pierluigi Caioni a Monsampolo, a Cupra il nuovo sindaco è Alessio Piersimoni mentre a Spinetoli si conferma primo cittadino Alessandro Luciani. Nel capoluogo, Ascoli Piceno, il successore di Castelli sarà uno tra Marco Fioravanti e Piero Celani, si va al ballottaggio. Ad Offida vince Luigi Massa e succede a Valerio Lucciarini.

31 Assalto a un portavalori a Tortoreto con mitra alla mano, rubati 150 mila euro.

GIUGNO

1 “Spiagge sicure” anche a Cupra Marittima e Grottammare. Lotta all’abusivismo commerciale.

3 Dopo alcune trattative, tutte tramontate, per la cessione della Samb o di alcune sue quote, Franco Fedeli presenta la fidejussione per l’iscrizione al campionato mettendo di fatti fine alle speculazioni sul suo futuro a San Benedetto.

4 Applausi al Palariviera per “Pfm canta De André Anniversary”.

6 Mossa a sorpresa della Samb che ingaggia l’ex difensore della Juventus Paolo Montero come nuovo allenatore per la stagione 2019-20. La notizia fa il giro d’Italia, l’uruguaiano non tornava in Italia in veste di professionista dall’addio ai colori bianconeri nel 2005. Il nuovo Dg, invece, sarà l’ex arbitro di Serie A Walter Cinciripini.

6 Mafia foggiana, 49 arresti in Italia. Blitz anche nel Piceno da parte della Polizia: arresti a Centobuchi e a Grottammare.

6 “San Benedetto terza in Italia per accoglienza e convenienza”. Lo dice il Sole 24 Ore.

7 Rogo Ballarin, i tifosi rossoblu omaggiano Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni al vecchio stadio in Curva Sud: “Per non dimenticare mai”. Assenti esponenti del Comune.

8 Tommaso Paradiso, Elodie e Dario Faini ad Ascoli per il “Memorial Alessandro Troiani”: emozioni, musica e generosità al Ventidio Basso.

9 San Benedetto accoglie le Frecce Tricolori ed è estasi. La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Tantissime persone sul lungomare, in spiaggia e al giardino vicino l’Albula. Visitatori anche da altre parti del Centro Italia e non solo. E’ un successo l’Air Show, molto apprezzato.

9 Ad Ascoli Piceno il nuovo sindaco è Marco Fioravanti che sconfigge al ballottaggio Piero Celani.

10 Si è spento Umberto Virgili, conosciuto e apprezzato per anni a San Benedetto anche come presidente del quartiere Marina di Sotto, del quale è stato animatore di tante feste ed eventi del quartiere. Aveva 61 anni.

11 Ragazza scomparsa e ritrovata ferita a Porto d’Ascoli dopo essersi buttata dalla Sopraelevata, arrestato un 39enne per stalking dalla Polizia: il gesto, avvenuto nel settembre 2018, fu frutto di una disperazione generata da anni di vessazioni e violenze.

12 Smaltimento macerie, la Guardia di Finanza arresta due persone a San Benedetto. Si tratta del dipendente della Regione Marche Stefano Mircoli, e l’imprenditrice Cristina Perotti della Dimensione Scavi. L’accusa per loro è di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio.

13 Nuovo Ospedale: filtrano notizie riguardanti carotaggi e studi geologici sul terreno di Pagliare mentre in Riviera continua il lavoro di chi vuole il nuovo ospedale sulla costa.

14 Area Sgattoni a San Benedetto, residenti sul piede di guerra: “Raccolta firme, abbandonati da Comune”.

15 “Contro di me minacce quotidiane“. Con una frase durissima il consigliere comunale di Forza Italia Valerio Pignotti rompe con la maggioranza Piunti passando di fatti all’opposizione pur rimanendo nel gruppo azzurro.

16 Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano, ex Napoli e Chelsea, firma con i bianconeri mentre è in vacanza nella sua casa di Acquaviva Picena. Da anni l’allenatore passa le vacanze in Riviera e nel Piceno.

17 Incidente sul lungomare di Grottammare, muore ciclista dopo scontro con furgone. Aveva 70 anni ed era un turista proveniente dall’Umbria.

18 Passa all’unanimità in consiglio comunale a San Benedetto la mozione sulla Sanità che chiede il ripristino di alcuni servizi al Madonna del Soccorso e un’indicazione chiara sulla costruzione del nuovo ospedale: va fatto sulla costa. L’atto, in seguito, verrà adottato anche da altri comuni.

18 Centobuchi, accoltellato dopo una lite per questioni condominiali: ferito 40enne, arrestato 65enne dai carabinieri.

19 Imposta di soggiorno, denunciati albergatori a San Benedetto e Grottammare dalla Guardia di Finanza. “Omesso riversamento”, venticinque segnalazioni.

19 Aggressione in pieno centro a San Benedetto, turista colpito al volto con dei pugni per futili motivi. Aggressore in fuga.

21 Biennale di Venezia, consegnato il Leone d’Oro alla carriera al sambenedettese Alessandro Sciarroni.

25 Giulianova, scompare in mare un 14enne: Mohamed. Era su un materassino in compagnia di un amico con il mare visibilmente molto mosso. L’altro giovane è riuscito a tornare a riva e ha dato l’allarme. Ricerche delle Forze dell’Ordine per tutto il giorno. Il 14enne verrà ritrovato, purtroppo, morto il giorno dopo.

26 Niente “Cose Pop Festival” a Centobuchi dopo nove anni consecutivi. Sarà sostituito nel 2020 da un altra kermesse musicale itinerante.

27 Cadavere in zona Valle del Forno tra San Benedetto e Acquaviva. Si tratta di Luciano Giannetti, classe 1937. Era scomparso nella notte e ricercato dalle Forze dell’Ordine dopo la segnalazione dei familiari.

27 Martinsicuro, malore fatale per una turista in una residenza estiva: muore 71enne proveniente da Rieti.

27 Far west nella notte sul lungomare di Tortoreto: gambizzato un giovane albanese.

27 Bici “pirata” sul lungomare di Porto d’Ascoli. Investita una bambina di circa 10 anni e ciclista in fuga senza prestar soccorso. La piccola sarà costretta al trasferimento al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

27 Dopo diversi ricorsi, la sambenedettese Tiziana Maffei resta direttrice della Reggia di Caserta.

28 In Riviera arriva “Dinner in the Sky”, l’apericena sospesa a 50 metri da altezza che si è svolta fino al 14 luglio a San Benedetto in piazza Mar del Plata. Idea dei fratelli Giudici, 800 persone in 17 giorni.

28 Divieto di fumo in spiaggia e in acqua, ecco la “segnaletica” a San Benedetto per cittadini e turisti. Multe da 25 a 500 euro.

29 Martinsicuro, malore fatale in acqua: muore turista del Milanese di 58 anni.

30 Centauro aggredito da altri motociclisti vicino al casello autostradale di Grottammare.

30 Trofeo Riviera Oggi, trionfa il quartiere Sant’Antonio nella terza edizione del Torneo dei Quartieri. La finale contro Agraria finisce 7 a 3.

LUGLIO

1 L’edicolante del lungomare Nord di San Benedetto, vicino alla foce dell’Albula, è stato aggredito da balordi per futili motivi al momento dell’apertura. Denunciati un sambenedettese e un cuprense dai carabinieri.

1 Piceno d’Autore parte a Monteprandone alla grande: 800 persone per Paolo Crepet. Nelle settimane successive ospiti anche Ferruccio De Bortoli, Sergio Rizzo e Francesco Giorgini per l’edizione numero 10.

2 Riapre via Morosini a San Benedetto dopo la chiusura avvenuta a novembre 2018 per le prime demolizioni al Ballarin.

2 Cani sulle spiagge, dalle Marche arriva il via libera.

4 Durante i lavori della commissione Sanità del consiglio comunale di San Benedetto si evidenzia la volontà della politica locale di presentare una diffida ufficiale a Luca Ceriscioli a non proseguire con le intenzioni di costruire il nuovo ospedale a Pagliare.

5 Goletta Verde, Legambiente: “Foce Albula, a San Benedetto, inquinata”.

6 “Espressioni offensive”, Beppe Grillo deve versare 50 mila euro di indennizzo al professore Battaglia. Il fondatore dei 5 Stelle attaccò il docente durante un comizio alla vigilia del referendum sul Nucleare del 2011 a San Benedetto del Tronto.

6 Davanti a centinaia di tifosi accorsi nel piazzale del Comune, la Samb presenta ufficialmente Paolo Montero come nuovo allenatore rossoblu.

8 Martinsicuro, 32enne muore per un malore durante la partita di calcetto: si tratta di Salvatore D’Ardia.

8 Al via il bus scoperto in Riviera. Mezzo inaugurato da Piunti e dall’Unione ciechi e ipovedenti.

10 Muore Ferruccio Zoboletti. Aveva 88 anni. Storico presidente della Samb dal 1979-80 fino al 1989-90 guidando i rossoblu attraverso tante storiche stagioni in Serie B. Zoboletti, originario di Reggio Emilia era stato fondatore dell’omonima azienda ortofrutticola di successo.

10 Maltempo in Riviera, danni e allagamenti. Chiude la piscina comunale a San Benedetto. Stabilimenti alle prese con vari problemi. A Numana gravi conseguenze.

12 Sale da gioco: ordinanza unica a Cupra, Grottammare e San Benedetto. Multe da 2 mila a 12 mila euro. Apertura dalle 14 fino all’una di notte.

14 Applausi e musica d’autore al Paese Alto di San Benedetto con Gino Paoli, ospite di “Nel cuore, nell’anima”.

15 Quintana ad Ascoli, Porta Solestà vince la Giostra di Luglio con Luca Innocenzi.

16 Si è spento a 90 anni Amedeo Troiani. Era il padre dei nostri amici e compagni di lavoro, Peppino e Reno. Peppino, oramai fotografo professionista, ci ha accompagnato per anni con le sue immagini della Samb, Reno è tuttora il nostro tipografo per eccellenza di Espresso Rossoblu e tanto altro.

17 Panico in zona Porto a San Benedetto, auto contro il chiosco di “Olio”: feriti, un 50enne al Torrette.

20 Prostituzione alla Bonifica del Tronto, operazione “Subjection”: arresti da parte della Polizia.

19-20 “Cabaret, amoremio!”, a Grottammare, in piazza Kursaal, trionfa Andrea Fratellini con zio Tore. Il comico-ventriloquo si aggiudica la kermesse diretta dal noto personaggio televisivo Maurizio Battista. Ospiti il “prestigiaAttore” Andrea Paris, l’artista di Sabbia Stefania Bruno e il Mago Silvan che riceve anche l’Arancia d’Oro.

21 Muore Armando Coccia, aveva 66 anni. Consulente tributario, musicista e personaggio molto amato e stimato a San Benedetto e Offida ma non solo.

22 San Benedetto piange la scomparsa di Claudio Tribuiani. Aveva 67 anni, molto conosciuto in città per il suo impegno nel sociale.

23 Frontale sulla Sopraelevata tra auto e bus a San Benedetto: ragazza 23enne finisce al Torrette.

23 San Benedetto Film Fest, si conclude con successo un’altra edizione. Premiazioni alla Palazzina Azzurra.

23 Calcutta conquista il Porto Turistico di San Benedetto. Applausi anche per Myss Keta che ha aperto il concerto del cantante laziale. 4 mila presenze.

24 San Benedetto piange Pasquale Sgrilli, detto Nino “La Guardia”. Aveva 88 anni. Fu Vigile Urbano per 45 anni in Riviera.

24 Applausi per Mr Rain a Centobuchi, piazza dell’Unità gremita di giovani per il rapper.

25 Tortoreto, spara colpi di pistola in aria dopo una lite sul lungomare: nei guai 19enne.

26 Martinsicuro, lite finisce a coltellate: 36enne ferito e aggressore in fuga.

27-28 Approda la Bobo Summer Cup a San Benedetto all’ex Galoppatoio. Applausi per Vieri, Zambrotta, Adani, Ventola, Pucci e altri campioni del calcio italiano. Raccolti oltre 120 mila euro da devolvere in beneficenza.

28 Luca Carboni “show” a Ripatransone, folla conquistata dal cantautore, presente alla Cantina Colli Ripani.

29 Nelle Marche il 61,8% delle spiagge è occupato da concessioni: “A San Benedetto la situazione più grave. Su appena 9,3 chilometri di spiaggia, sono presenti 116 stabilimenti balneari totali, pari all’87% di costa occupata, con la Riserva Naturale Regionale Sentina a rappresentare quasi l’unica area libera” afferma Legambiente.

30 Picenambiente rinnova il Cda. Francesco Chincoli è il nuovo presidente nominato dal sindaco di Sna Benedetto, Umberto Pulcini è di nuovo vice. In totale sei consiglieri di amministrazione su nove confermati. Oltre al presidente le new entry sono Alessandro Di Giacomo e Valentina Di Zio. Collina resta Ad, Renzi, Marucci e Brandimarte nel collegio dei sindaci.

AGOSTO

1 Sequestrati beni ad un imprenditore a San Benedetto: patrimonio, immobili, aziende e auto di lusso. In azione la Guardia di Finanza, applicato il Codice Antimafia.

1 Presentata la Stagione Teatrale: a San Benedetto arriveranno Vanessa Incontrada, Silvio Orlando, Simone Cristicchi e tanti altri.

3 Campagna in fiamme nella notte a Ripatransone e Cupra Marittima, torna l’ombra del piromane.

3 Riapre il Teatro Mercantini a Ripatransone dopo le scosse del sisma 2016.

3 Oltre 30 mila persone al Jova Beach Party di Lido di Fermo, Jovanotti e Co. “show”.

3-4 International Tour di Beach Soccer a San Benedetto. L’Italia in Riviera con campioni del calcio come Angelo Di Livio, Mauro Esposito, Ivan Pelizzoli, Simone Loria, Marco Delvecchio e l’ex Samb Gennaro Delvecchio.

4 Lorenzo Cameli di Grottammare è nel Guinnes dei Primati, record del mondo di lunga percorrenza con Laser in solitario. Circolo Nautico Sambenedettese in festa.

4 Quintana ad Ascoli, Porta Romana vince la Giostra di Agosto con l’ascolano 18enne Lorenzo Melosso.

4 Happy Car Samb femminile nella storia, Scudetto alla prima partecipazione nel campionato di serie A di Beach Soccer. Le rossoblu sconfiggono in finale Terracina per 3 a 1 a Giugliano.

6 Il Centro agroalimentare di San Benedetto ufficializza una sinergia con il Centro Agroalimentare di Roma, una intesa che potrebbe aprire reciproche opportunità di business fra la Capitale la Riviera.

8 Piotta fa ballare Grottammare e l’esercito di “Diffusioni Festival”, applausi per tutti.

9 I Subsonica trasformano il Porto in una Discoteca Labirinto. Oltre 3 mila presenze a San Benedetto.

9 Scoppia la guerra fra Cda e revisori dei conti al Centro Agroalimentare. Gli amministratori intendono convocare i soci per revocare l’organo, i sindaci definiscono non approvabile il bilancio.

11 Happy Car Samb in paradiso, vittoria in rimonta e Scudetto di Beach Soccer: Ko Viareggio a Catania. Finisce 6 a 5 per i rossoblu.

12 L’opposizione di San Benedetto svela, dopo aver avuto accesso alle carte del procedimento disciplinare, che a denunciare il dirigente pubblico Roberto De Berardinis fu il consigliere di maggioranza Pierfrancesco Troli.

13 Il Comune di San Benedetto pubblica il bando per il project financing di ristrutturazione della Piscina Comunale e anche il bando di assegnazione della gestione dello stadio per 5 anni.

17 Rugby, San Benedetto porta bene alla Nazionale: Russia Ko per 85 a 15 in amichevole. Oltre 10 mila presenze al Riviera delle Palme.

19 Videosorveglianza operativa a Grottammare. Quindici telecamere e tre Photored in città.

23 Bambina investita a Porto d’Ascoli sul lungomare a giugno, identificato dalla Polizia il ciclista pirata: è 46enne di Martinsicuro.

26 Acquaviva Picena, Fortezza gremita per Francesco Guccini. Il cantautore ha presentato il suo libro “Canzoni”.

28 Grottammare in lutto, muore Stefania Bruglia. Aveva 49 anni ed era molto conosciuta in città.

29 Grottammare, paura in via Laureati per un incendio innescatosi in un appartamento. Vigili del Fuoco impegnati per ore, purtroppo muore un cane.

30 Tragico scontro tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio in A14: muore 55enne di Martinsicuro.

30 Caso De Berardinis, parla per la prima volta a distanza di mesi il consigliere comunale che lo denunciò alla disciplinare dell’ente, Pierfrancesco Troli: “Denunciai il dirigente perché si trovava in tribunale durante l’orario di lavoro”

31 Notte da incubo: a fuoco le campagne tra Ripatransone, Grottammare e Cupra. Cinque interventi tra la Valtesino, Contrada San Biagio e Cuprense. Piromane in azione.

SETTEMBRE

1 Scontri tra tifosi triestini e sambenedettesi vicino al McDonald’s prima del match di Lega Pro al Riviera delle Palme.

4 Ladri in pieno centro a San Benedetto, nel mirino la gioielleria “Romani”. Bottino da 40 mila euro.

6 Impazza la Samara Challenge. Giovani vestiti dal personaggio del noto film horror “The Ring” che se ne vanno in giro per le strade della Riviera. Una brutta moda partita dal Sud Italia e giunta per diversi giorni anche nel nostro territorio.

6 Tragedia a Monteprandone, 80enne muore schiacciato da un trattore.

7 Terrorismo, 10 arresti in Abruzzo: in manette Imam della Moschea di Martinsicuro. Operazione di carabinieri e Guardia di Finanza.

7 Con una pistola rapina la Farmacia D’Aurizio a San Benedetto, malvivente in fuga.

12 Truffa e riciclaggio, maxi sequestro da 800 mila euro a imprenditore sambenedettese. Blitz della Guardia di Finanza.

12 Papa Francesco cita i pescatori sambenedettesi: “Hanno raccolto 6 tonnellate di plastica in mare”.

12 Va deserto il bando per la gestione del Riviera delle Palme. Il Comune e il club rossoblu, in seguito avvieranno una procedura negoziata fra le parti per pervenire a un accordo.

16 Addio a San Benedetto all’ex maresciallo Giuseppe Dalmasso. Fu referente di Dalla Chiesa negli “Anni di Piombo”. Era conosciuto anche come lo “zio Pino”.

17 Prende fuoco un bosco a Montefiore, Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento del rogo anche con un Canadair. Il giorno dopo verrà denunciato un agricoltore dai carabinieri forestali.

17 Traffico limitato su dieci viadotti dell’A14 tra sud Marche e Abruzzo. Lo ha imposto il gip di Avellino sequestrandone le barriere, su richiesta della Procura. Aumentano i disagi in autostrada nel tratto piceno-fermano.

19 Morto Adelchi Travaglini, “anima” degli Anni Settanta alla Rotonda. Era stato custode della Palazzina Azzurra. Aveva 69 anni

19 Lite sfociata in accoltellamento a San Benedetto a marzo, rintracciato responsabile dalla Polizia: denunciato.

19 Addio a Emidio Gabrielli, grande tifoso della Samb e appassionato ciclista. Aveva 82 anni.

21 Al Florentia di Porto d’Ascoli concerto di Leon Hendrix, il fratello di Jimi, mostro sacro della storia del rock.

24 Grottammare piange la scomparsa di Mario Lanciotti. Aveva 67 anni ed era conosciuto in Riviera per le sue doti da attore e per la simpatia.

25 Soliti Ignoti, la sambenedettese Valeria Latini vince 28 mila euro nel noto programma televisivo di Rai1.

26 Centobuchi, fiamme da una palazzina: in tre intossicati dal fumo. Evacuate due famiglie. Intervento dei Vigili del Fuoco.

27 Arrestato negli Stati Uniti il manager sambenedettese della Fiat, Emanuele Palma. L’accusa è di aver falsato i test sui motori diesel del gruppo Fca-Chrysler. Fermo compiuto dall’Fbi, verrà rilasciato su cauzione.

OTTOBRE

2 Inaugurato il nuovo Parco Rambelli, rinasce la Villa a San Benedetto.

2 È sambenedettese lo chef italiano più apprezzato di Belo Horizonte in Brasile: Simone Biondi.

3 Centro Agroalimentare Piceno, la Regione Marche accusa gli amministratori: “Perdita del capitale”. Botta e risposta fra i due Enti, una “battaglia” iniziata da diverso tempo e che troverà nei giorni, e mesi, successivi altro terreno fertile con accuse, polemiche e controaccuse.

9 Tentata rapina alla farmacia Angelini di San Benedetto, fermato 65enne dalla Polizia. Probabilmente è lo stesso uomo che ha rapinato a settembre la farmacia D’Aurizio.

9 Nereto, 34enne trovata morta in casa con ferite da taglio sul corpo. Arrestato dai carabinieri il compagno della donna. Omicidio dovuto alla gelosia.

12 Gran Pavese Rossoblu, i premiati. Per l’imprenditoria, le commercianti di prodotti ittici Anna Maria, Elsa, Giuseppina, Dina e Ombretta Merlini. Per la cultura, il musicista Lito Fontana. Per l’informazione, il giornalista Remo Croci e per il sociale i Padri Sacramentini.

15 Riviera e sanità in lutto, è morto Antonio Aprile. Aveva 64 anni. Fu il primo direttore dell’Asur Marche dal 2003 fino al 2006.

17 San Benedetto, espulso tunisino di 30 anni dalla Polizia: “Stava diventando Jihadista”.

17 Il Tar blocca il bando di gara emesso dal Comune di San Benedetto accogliendo una richiesta cautelare chiesta dalle società di nuoto Cogese e Pool, dopo due anni di battaglie con l’amministrazione comunale.

19 “L’ospedale di San Benedetto non si tocca“. Corteo molto partecipato, partito dal nosocomio e che ha attraversato le vie del centro per raggiungere piazza Giorgini, per ribadire che “l’Ospedale Unico non si deve realizzare tra Pagliare del Tronto e Colli” come individuato invece dalla Regione Marche. Una protesta e discesa nelle strade indetta dal Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”.

22 Esplode in consiglio comunale il caso Ex Scuola Curzi, venduta dal Comune a una società a cui fa capo anche il cugino di primo grado del vicensindaco Andrea Assenti. Il nostro giornale si è occupato a lungo della vicenda.

23 Corropoli, auto fuori strada: muore 32enne.

25 L’opposizione di San Benedetto convoca una conferenza stampa per il caso-Assenti legato alla vendita della Ex scuola Curzi. Pesantissime accuse contro il vicesindaco: “Denunceremo alle autorità”

28 Viene approvato il bilancio del Centro Agroalimentare dopo mesi di polemiche fra Cda e revisori. Sulla società rimane però la spada di damocle della Regione che vuole provvedere alla liquidazione delle sue quote.

28 Cena “fascista” ad Acquasanta Terme in un ristorante per ricordare la marcia su Roma con menù inneggianti a Benito Mussolini. Presenti vari esponenti di San Benedetto e Ascoli di Fratelli d’Italia fra cui il sindaco del capoluogo, Marco Fioravanti. Scoppia la polemica e insorge la Sinistra. La vicenda approda anche sui Media nazionali.

29 Sicurezza. Il “Controllo di Vicinato” è realtà a San Benedetto, Grottammare e Cupra. Sottoscritto protocollo.

31 Alba Adriatica, cadavere di un 66enne in una casa: era morto da 20 giorni. Si tratta di una persona originaria del Foggiano.

NOVEMBRE

2 Muore Angelo Ciabattoni, storico concessionario dello Chalet Orca da Mingè di San Benedetto.

3 Caccia in lutto, si è spento a 62 anni Alessandro Spaccasassi. Era il presidente dell’Atc Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e in precedenza della Federcaccia interprovinciale Ascoli/Fermo.

4 Muore Antonio Casilio, figura storica di Grottammare molto impegnato nel sociale e nello sport.

4 San Benedetto piange la scomparsa di Silvia Marchegiani, biologa dell’ospedale sambenedettese. Aveva 68 anni.

7 Addio Marcello Balloni, un lutto per il calcio a San Benedetto. Aveva 64 anni. Accompagnatore dei ragazzi della Samb, custode del Campo Merlini.

7 Francesca Galazzo, udienza rinviata a fine gennaio 2020 per la tragedia al Luna Park nel luglio 2017. A processo tre ingegneri accusati di “condotte colpose, negligenza, impudenza, e imperizia oltre le violazioni della normativa tecnica europea sulla sicurezza delle giostre”.

8 Negozi del centro di San Benedetto vittime dei furti: nei guai 31enne. Ladra arrestata dalla Polizia.

10 Premio Libero Bizzarri, San Benedetto capitale del documentario: da McEnroe a Fellini e tanto altro.

12 Il Tar di Ancona dopo sei mesi dall’ultima udienza annulla la delibera del consiglio comunale di San Benedetto del dicembre 2018 che inquadrava Picenambiente come società a controllo pubblico.

12 Blitz della Guardia di Finanza al comune di San Benedetto che sequestro ai documenti relativi alla vendita della Ex Scuola Curzi. In Procura risulta essere pervenuto un esposto a firma della consigliera comunale di opposizione Flavia Mandrelli.

13 Mareggiata nella notte in Riviera, le acque invadono la Riserva Sentina e la pista ciclabile tra Cupra e Grottammare. Problemi anche per la Balconata sul Mare. Acqua negli stabilimenti in molti casi, sabbia “divorata” e disagi.

13 Addio a “Rino” Bollettini, proprietario storico del bar Astoria di San Benedetto. Aveva 87 anni.

17 “Retata” in pieno centro a San Benedetto, carabinieri e finanzieri in azione nella notte: blitz antidroga in via San Martino, nei guai un bar che verrà chiuso per 10 giorni dalla Questura di Ascoli. I militari eseguono, complessivamente, due denunce e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

17 Pizza Hero, Ascoli in televisione sul canale 9 insieme al noto fornaio Gabriele Bonci. Vince il locale “È bona furia”.

18 Riccardo Orsolini, calciatore del Bologna in serie A originario di Rotella, debutta nella Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini a Palermo nella sfida contro l’Armenia, valida per le qualificazione agli Europei del 2020. Finisce 9 a 1 e il campione ascolano, classe 1997, va a segno oltre a fornire un assist e a procurare un calcio di rigore.

19 San Benedetto dice basta alla plastica monouso, anche in spiaggia.

19 Vicenda Luca Fanesi, il Gip di Vicenza archivia. Il fratello Max: “Troppi errori. Non ci fermeremo”.

23 San Benedetto piange la scomparsa di Elvezio Morganti, in passato amministratore. Aveva 73 anni.

23 Muore all’età di 75 anni Renato Malatesta. Era un grande appassionato della Samb.

25 Incidente sull’Ascoli-Mare, scontro frontale fra tir: morti due camionisti. Abitavano a San Benedetto e Castignano.

26 Ascoli e San Benedetto in Tv su Food Advisor, canale 33, per le olive ascolane: vince “Migliori”. A sfidarsi, oltre al locale di Zè, anche “Siamo Fritti”, “La Nicchia” e “La Bitta Fish Bar”. Giudice, il noto chef Simone Rugiati.

29 Photored a Grottammare: in tre mesi 681 mila euro di multe a quasi 4 mila automobilisti. Il sindaco Piergallini: “Gli incassi non corrispondono alle sanzioni elevate. Ad oggi sono 255 mila euro”.

29 Esplode in provincia, ripreso anche da numerose testate nazionali, il caso della cena di Acquasanta, un evento organizzato da Fratelli d’Italia che desta scandalo per i menù stampati raffiguranti simboli e motti fascisti. Presenti al ristorante dell’Ascolano numerosi politici locali, da Ascoli a San Benedetto.

29 Antonio Malavolta di Grottammare vince 29261 euro a “Conto alla rovescia”, il noto programma televisivo di Canale 5.

30 Christian De Sica a San Benedetto, un abbraccio con spettacolo al PalaRiviera nel ricordo del padre Vittorio.

DICEMBRE

2 Autoriciclaggio, riciclaggio e tratta di esseri umani: nove arresti fra Abruzzo e Marche. Due fermi a San Benedetto e Martinsicuro compiuti dalla Polizia.

2 100 Eccellenze Italiane 2019, riconoscimento per il fisico sambenedettese Eugenio Coccia.

4 Tragedia sulla Bonifica, muore grottammarese di 52 anni, si tratta di Giovanni Palestini. E’ rimasto schiacciato dal suo camion, lavorava come autotrasportatore in una ditta di logistica.

6 Caporalato nel Piceno: 3,8 euro l’ora, 4 denunce a San Benedetto. Sequestro beni e un immobile a Monteprandone. Blitz della Guardia di Finanza.

11 Decreto Sisma diventerà legge. Arriva l’ok anche dal Senato dopo quello della Camera. Il provvedimento prevede norme per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal terremoto.

12 Al Concordia di San Benedetto avviene la presentazione ufficiale dell’edizione 2020 della Tirreno Adriatico, la nota kermesse ciclistica, che si terrà dall’11 al 17 marzo 2020.

13 Decreto Sisma, i sindaci del Piceno decidono di scendere in piazza a Roma. “Inascoltati e presi in giro, ora basta. A metà gennaio saremo nella Capitale per far sentire il nostro grido di dolore e pretendere rispetto”.

13 Aggredito ragazzo in un locale di Villa Rosa. I carabinieri arrestano quattro persone con l’accusa di tentato omicidio.

14 Maltempo nella notte in Riviera e nel Piceno. Vento forte: a San Benedetto scoperchiati tetti e 70 interventi dei pompieri per piante, recinzioni e antenne cadute. 25 persone non potranno rientrare, temporaneamente, a casa.

15 Lutto a San Benedetto. Muore, falciato da una moto sul lungomare, l’84enne Dario Carboni. La figlia Emanuela è l’assessore alle Politiche Sociali.

16 Il sambenedettese Sergio Spinozzi vince 28.800 euro nel noto programma di Rai1, “Soliti Ignoti”, condotto da Amadeus.

17 Furti d’auto nel Piceno e nel Teramano, quattro arresti in Puglia da parte dei carabinieri.

17 Spaccio di droga in Riviera durante l’estate: sei arresti e 19 denunce dalla Polizia. Sotto sequestro 60 mila euro, sostanze e armi da fuoco.

18 Incidente nella notte sull’A14, vicino all’uscita di Porto d’Ascoli, tra due furgoni: entrambi i mezzi prendono fuoco. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Autostradale. Per fortuna nessuna conseguenza grave per i conducenti ma si riaccende la polemica per i pericoli in autostrada.

18 Scontro fra due auto sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Spinetoli direzione San Benedetto: un mezzo prende fuoco. Muore una donna di 72 anni, originaria di Ascoli, resta gravemente ferita 26enne. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

19 La 1^ commissione del consiglio regionale ratifica una mozione a firma Fabio Urbinati per rendere strategico il Centro Agoalimentare, di fatti un importante passo in avanti che allontana l’ipotesi di liquidazione. L’atto decisivo però è rimandato al 23 dicembre col voto del consiglio regionale.

20 A14, la Procura di Avellino dissequestra le barriere. Cantieri allestiti dal 23 dicembre per la sostituzione. Le barriere oggetto di dissequestro sono per l’autostrada, i viadotti Fosso San Biagio, Campofilone, Petronilla (tra le uscite di Pedaso e Grottammare).

20 Il consiglio comunale di San Benedetto, fra le polemiche dell’opposizione, mette fine, con 14 voti di maggioranza alla lunga querelle su Picenambiente, ribaltando la delibera dell’anno prima e qualificando la società come semplice partecipata, senza il controllo dei soci pubblici, che pure detengono il 51% del capitale.

21-22 Code chilometriche in autostrada, direzione sud, da Ancona a Val di Sangro per i restringimenti delle corsie dovute alle barriere sequestrate. Caos sull’A14 ma anche sulla Statale 16. Polemiche e proteste da parte dei cittadini e anche delle istituzioni.

23 Lunga discussione in Consiglio regionale sul Centro Agroalimentare Piceno. Dopo 12 ore si arriva ad un compromesso per evitare che la maggioranza si spacchi, si approva un ordine del giorno per il consiglio successivo nel quale la giunta Ceriscioli viene impegnata a confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione del Caap e ad evitare, in ogni caso, il recesso delle quote.

24 Primi cantieri allestiti sull’A14 sui viadotti per sostituire le barriere incriminate e sequestrate in precedenza per la loro pericolosità. Autostrade per l’Italia però avvisa: “Servirà tavolo tecnico con istituzioni per ridurre disagi ed evitare altri problemi come avvenuto prima di Natale”.

25 Favola di Natale a San Benedetto. I proprietari di un Jack Russel di circa 6 anni non riuscivano più a trovare il loro cane dopo una passeggiata in spiaggia. È stato ritrovato da una signora vicino alla rampa di accesso dell’Ascoli-Mare e portato nella sede della Polizia Stradale per la felicità dei padroni.

26 Tragedie sul Gran Sasso, versante Teramano: in poche ore muoiono tre escursionisti in due casi distinti. Illesa una quarta persona. Nell’Ascolano salvati due escursionisti.

26 Boom di gente nel Piceno per Santo Stefano, costa ed entroterra affollate di persone. Presepi Viventi presi letteralmente d’assalto a Grottammare, Ascoli e Comunanza.

26 Fiamme da una palazzina di Grottammare tra via Ballestra e Da Vinci. I pompieri spengono il rogo, nessuna persona rimasta coinvolta ma edificio dichiarato inagibile.

27 Malviventi in azione nella notte a San Benedetto. Nel mirino dei ladri l’Ipersimply, il supermercato Fanini e il Gran Caffè Sciarra. Indaga la Polizia.

27 A14, i sindaci di costa ed entroterra scrivono a Società Autostrade: “Sblocco viadotti e lavori solo nella corsia di emergenza”

