GROTTAMMARE – Lavoro per i pompieri nella serata del 26 dicembre.

Fiamme da una palazzina a Grottammare tra via Ballestra e Da Vinci.

Sul posto i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio. Appartamento interessato dal rogo, non ci sarebbero persone coinvolte secondo le prime indiscrezioni.

La palazzina è stata fatta evacuare per precauzione durante l’intervento di spegnimento del rogo.

L’incendio si è innescato in maniera accidentale, un cortocircuito.

Per fortuna, quindi, “soltanto” paura e nessuna conseguenza a persone. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine.

AGGIORNAMENTI La palazzina a Grottammare, tra via Ballestra e Da Vinci, interessata dal rogo, è stata dichiarata inagibile dopo le verifiche compiute dai pompieri a fiamme spente. La maggior parte degli appartamenti erano disabitati poichè vengono utilizzati principalmente d’estate ovvero tre su cinque. L’appartamento da dove si era innescato l’incendio era abitato da tre persone che non c’erano, però, al momento del rogo e hanno trovato autonomamente un’altra destinazione. Stessa cosa per gli altri occupanti del secondo appartamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.