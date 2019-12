SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Omaggiata una figura importante della Riviera.

Raffaella Milandri tra gli “Ambasciatori” della cultura marchigiana nel mondo: sabato 28 dicembre le viene assegnato il prestigioso riconoscimento al “Premio Adriatico, un mare che unisce”, istituito dalla Associazione Irdi DestinazioneArte e presieduto da Massimo Pasqualone. Il premio coinvolge diverse regioni e Paesi che si affacciano sul mare Adriatico.

La Milandri, scrittrice e giornalista, nota attivista per i diritti umani e membro onorario di due tribù di Nativi Americani, è premiata per la sezione letteratura della Regione Marche: “Sono contenta e onorata di ricevere questo premio al termine di un anno ricco di soddisfazioni ma anche faticoso. Il compito più profondo della letteratura oggi è quello di diffondere una coscienza sociale, di elevare una morale comune. Io attraverso i miei libri lancio sempre appelli a favore dei diritti umani, e racconto inchieste su importanti problematiche, soprattutto a livello ambientale. Ringrazio vivamente la giuria e il Presidente Pasqualone per questo riconoscimento”.

Il coordinatore del Premio Adriatico nelle Marche, Carlo Gentili, dichiara: “Vengono premiate personalità di altissimo livello sociale e culturale che promuovono brillantemente lo ‘stile’ marchigiano ed italiano nel mondo”.

Soddisfazione per l’alto livello dei premiati è stato espressa dal Presidente Massimo Pasqualone. Tra i riconoscimenti assegnati nel Piceno, anche quello per la sezione Musica a Giuseppina Piunti, soprano/mezzo soprano di carriera internazionale.

