CUPRA MARITTIMA – Nella serata del 24 dicembre, a poche ore dal Natale, si è verificato un incidente stradale.

Un’auto si è ribaltata sulla Cuprense per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

L’automobilista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza ma per fortuna non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Sul luogo, in ausilio, anche i Vigili del Fuoco.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.