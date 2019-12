ACQUAVIVA PICENA – Natale e iniziative nel nostro territorio.

Ad Acquaviva Picena inaugurata il 24 dicembre la “Via dei Presepi”, taglio del nastro affidato al sindaco Pierpaolo Rosetti.

I presepi potranno essere ammirati presso Casa Celso Ulpiani e Casa Dalma Massetti in Via Marziale, Sala del Palio in Via San Rocco e la Fortezza Medioevale.

Grazie all’associazione Palio del Duca, a Gioacchino e Fabrizio Mosca e Vincenzo Pirri e all’associazione Video incontri.

“Vi aspettiamo dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 18:30 tutti i giorni fino al 6 gennaio” afferma il primo cittadino.

