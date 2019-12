Un pomeriggio di gioia, di incontro e di dono che ha allietato quanti hanno preso parte all’evento organizzato in piazza Possenti

CUPRA MARITTIMA – Natale a Cupra Marittima: la gioia di riscoprirsi comunità in festa.

Grande partecipazione, anche domenica scorsa, 22 dicembre, per l’apertura della casa di Babbo Natale con animazioni per bambini, canti di Natale eseguiti in polifonia dai cori parrocchiali e coreografie dei fanciulli del gruppo ministranti.

Un pomeriggio di gioia, di incontro e di dono che ha allietato quanti hanno preso parte all’evento organizzato in piazza Possenti. A far da contorno una gustosa merenda offerta dalla Pro Loco di Cupra Marittima: a tutto lo staff va il plauso per queste iniziative natalizie che stanno rallegrando le vie del paese.

