SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti si è ritrovata nella chiesetta dello storico Asilo Merlini di San Benedetto per la tradizionale Messa di Natale officiata, per l’occasione, dal vescovo in persona, monsignor Carlo Bresciani alla presenza del presidente della sezione provinciale Ucid, l’avvocato Guido Castelli.

Presenti alla celebrazione numerosi soci dell’Unione, il presidente dell’asilo Merlini e vice presidente Ucid Alberto De Angelis, le socie dell’associazione del ricamo Suor Maddalena con in testa la signora Lea Emili e una nutrita rappresentanza del personale dello storico istituto di via Leopardi.

