SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine 2019, tempo di bilanci anche in casa Samb. Il direttore generale Walter Cinciripini ha incontrato la stampa per gli auguri natalizi e ne abbiamo approfittato per una intervista. I temi affrontati sono stati il giudizio sul girone di andata, le prospettive per il ritorno, la volontà del presidente Fedeli di lasciare la Samb, i contatti con “un gruppo che poi è andato ad Avellino” (la Idc di Nicola Circelli, ndr).

Cinciripini ha anche parlato di settore giovanile, facendo riferimento al fatto che “il problema della Samb sono i pochi campi a disposizione” ma elogiando la collaborazione attuale con Porto d’Ascoli, Samb Elite e i comuni limitrofi.

