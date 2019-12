MARTINSICURO – Nel pomeriggio del 22 dicembre intorno alle 16, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta a Martinsicuro, in via Cristoforo Colombo, per un incidente stradale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Opel, con quattro ragazzi a bordo e una Opel su cui viaggiavano altri quattro giovani.

A seguito dell’incidente l’Opel si è ribaltata su lato del conducente. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi incidentati, chiudendo anche la valvola del gas metano con cui era alimentata la Opel e disattivare i cavi elettrici del semaforo abbattuto nel corso dell’incidente. A causa delle contusioni e dei traumi riportati, i quattro occupanti della Opel sono stati trasportati presso gli ospedali di Sant’Omero e Giulianova.

Durante l’intervento la strada cittadina è stata chiusa al traffico veicolare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale di Martinsicuro, la Polizia Stradale di Pineto e ambulanze del 118.

