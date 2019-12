I premiati sono Federico Emiliani 1° classificato ranking list interzonale Under 13 e Rebecca Orsetti 1° classificata ranking interzonale under 17 O’penskiff e prima femminile nella ranking nazionale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel porto di Ancona, in una location insolita ma piena di fascino, si è svolto, il 18 dicembre, l’evento intitolato “Stelle del vento nelle Marche“, durante il quale, la X Zona Fiv ha premiato atleti e società che si sono distinti nello sport della vela.

La manifestazione si è tenuta a bordo della motonave Olympik Champion, un nome scelto non a caso, della compagnia Anek Lines che ha ospitato circa 100 velisti marchigiani, alla presenza delle massime autorità civile e sportive della Regione.

Tra i premiati: Giulio Marco Domizi, Marco Carradori, Luca Dario Tedaldi – Maurizio Primavera, primi tre classificati per il Campionato Zonale Open Catamarani e i due giovanissimi atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, Federico Emiliani 1° classificato ranking list interzonale Under 13 e Rebecca Orsetti 1° classificata ranking interzonale under 17 O’penskiff e prima femminile nella ranking nazionale.

Federico e Rebecca, vincitori quest’anno del prestigioso trofeo Barbetti che ha concesso ad entrambi una borsa di studio solidale, fanno parte della squadra Open Skiff della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto che conta 10 atleti dai 7 ai 14 anni ed è allenata dal coach Romolo Emiliani ex atleta delle Fiamme Gialle. Per Federico e Rebecca non si contano più premi e riconoscimenti, nazionali e internazionali, e sono ormai considerati, nelle rispettive categorie e classi veliche, tra i giovani più promettenti e talentuosi a livello nazionale. In particolare ricordiamo che proprio di recente anche la X Zona Fiv Marche ha assegnato a Rebecca Orsetti un’altra borsa di studio al merito sportivo.

Anche la nostra città, in occasione della Festa dello Sport, tenutasi domenica 15, ha voluto tributare ai due giovanissimi campioni un caloroso plauso ed è stato lo stesso Presidente del Coni Regionale, Fabio Luna, a voler premiare i due ragazzi mettendone in rilievo i particolari meriti sportivi.

In occasione delle prossime Festività la Sezione della Lega Navale Italiana si stringe con affetto attorno a tutti gli atleti della Fiv e alla squadra Open Skiff augurando loro un futuro di sempre maggiori successi nello sport e nella vita.

