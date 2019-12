SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aria di festa al palaCurzi, la squadra maschile di serie D, capitanata dall’esperto Oddi, infrange ogni record d’imbattibilità facendo ancora una volta bottino pieno di punti grazie all’ennesimo 3-0. Le vittorie consecutive sono 12, come la regina della pallavolo marchigiana e mondiale, la Lube Civitanova, anch’essa con 12 vittorie su 12 gare, ma con un campionato con più squadre.

Con quattro gare ancora da giocare, i rossoblù di patron Bianconi sono matematicamente primi in classifica con 36 punti, dominando il girone C di serie D maschile.

Neanche la coriacea Morrovalle è stata dunque in grado di arrestare la corsa del pendolino targato RSV. Ci hanno provato i Maceratesi a dare qualche grattacapo ai ragazzi di Coach Netti, specie nel secondo e terzo parziale, riuscendo anche ad accumulare alcuni punti di vantaggio.

Come al solito veemente è però venuta fuori la reazione del collettivo di casa, capace di piazzare 2 break fatali alle velleità di vittoria degli ospiti. Ora è il giusto tempo dei meritati festeggiamenti a partire dalla cena di Natale societaria come ogni anno sapientemente organizzata dall’infaticabile staff dirigenziale della Riviera Samb Volley.

Dopo la sosta natalizia si ripartirà con la gara di ritorno di Coppa Marche, in trasferta a Civitanova capolista in serie C, prevista per mercoledì 8 gennaio.

Nuova sconfitta per le ragazze di Ciabattoni: nel girone B di serie C sconfitta per 3-0 della Happy Car di Ciabattoni in casa di Recanati. Rossoblu all’ultimo posto sempre in coabitazione con Collemarino in un trio formato anche da Urbania. Le rossoblu confideranno nel fattore campo e negli scontri diretti per recuperare e ottenere punti importanti.

Un allenamento da serie “A”: domenica 29 dicembre alle ore 17, la palestra Curzi ospiterà un allenamento congiunto di due compagini della serie A nazionale: la Virtus Fano, militante in serie A3 con un campionato di serie A1 all’attivo e l’Impavida Ortona, militante in serie A2 e in lotta per la promozione, una delle “regine” del volley abruzzese.

La Riviera Samb Volley festeggia il Natale: una serata di festeggiamenti quella del 23 dicembre con tutto lo staff atletico e tecnico rossoblu che alla palestra Curzi festeggia il Natale. Appuntamento da non perdere.

