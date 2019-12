SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altri rallentamenti ma, per fortuna, al momento non tragici come quelli del fine settimana da poco passato.

Parliamo della situazione in A14. Oggi 23 dicembre ancora code fra il Fermano e Piceno ma in diminuzione. Presenti ancora i restringimenti delle corsie per le barriere sequestrate sui viadotti ma proprio oggi ci sarà il dissequestro in vari punti e saranno allestiti i primi cantieri per la sostituzione.

Rallentamenti comunque sulla Statale 16 in Riviera, in direzione Sud e in particolare al confine con l’Abruzzo.

Vedremo come sarà la situazione nelle prossime ore in autostrada e non solo.

