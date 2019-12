SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottimi risultati per la Wsa a Vic (Barcellona) nella gara di Pavelló Castell d’en Planes sabato 21 dicembre.

Le ginnaste della World Sporting Academy, accompagnate da Sarah Christel Mattoni, grazie al contributo e alla determinazione di tutte, hanno conquistato come squadra il gradino più alto del podio in questa manifestazione sportiva internazionale e diversi risultati individuali di tutto prestigio.

Un plauso particolare ad Anna Vegara, presidente della società sportiva catalana ospitante, e a Cristina Saus Torras così come a tutto il loro staff per come hanno saputo organizzare l’undicesima edizione di questo torneo internazionale di ginnastica artistica femminile.

Le parole lasciano il tempo che trovano perché Alessia Rossetti, Alessandra Gabrielli, Beatrice Santori e Sharon Cicconi hanno saputo raccogliere quanto hanno seminato in questo 2019, preludio per tanti altri successi anche in campo nazionale per la nuova stagione 2020.

WSA Squadra 1^ classificata ALL-AROUND

Beatrice Santori, 2^ classificata

Sharon Cicconi, 3^ classificata TRAVE

Beatrice Santori, 1^ classificata

Sharon Cicconi, 2^ classificata CORPO LIBERO

Beatrice Santori, 1^ classificata

Sharon Cicconi, 3^ classificata VOLTEGGIO

Alessandra Gabrielli, 2^ classificata

