“Torano Nuovo, Paese del Gusto” è ormai un evento famoso in tutta Italia, che si svolge a Torano Nuovo e che ogni anno coglie gli spunti creativi partoriti dalle attività commerciali del territorio.

Tali attività, collaborazione con l’Antico Caffè Soriano di San Benedetto del Tronto, hanno deciso di unire le loro forze e hanno selezionato i migliori prodotti nostrani: miele, farina e vino Montepulciano, e dalle sapienti mani degli chef dello storico locale, in modo da creare il “Panettone del Gusto”, una versione territoriale del tipico dolce natalizio milanese al Montepulciano, già ribattezzato “Il Panettone di Torano”.

L’idea nasce da uno dei due fratelli titolari dell’Antico Caffè Soriano di San Benedetto Carlo Giudici, grande amante della città Torano Nuovo, del suo territorio e delle sue gustose prelibatezze. Carlo ha utilizzato ingredienti di prima scelta per questo particolare panettone il miele della “Tenuta Morganti”, la farina tipo 1 dell’Azienda “Lu’ Rmit” e il Montepulciano dell’Azienda “Strappelli”.

Anche il sindaco Anna Ciammariconi ha manifestato la sua piena soddisfazione: “E’ davvero un orgoglio vedere realizzato questo prodotto, che porta con sé alcune delle nostre eccellenze, e constatare come le giovani aziende del territorio crescano e lavorino ogni giorno per far conoscere e apprezzare i nostri prodotti, semplici e genuini, lavorati con passione e rispetto per la natura e l’ambiente”.

I prodotti delle aziende toranesi che compongono il panettone sono ottimi non solo singolarmente, ma anche “combinati” – prosegue il primo cittadino – per questo motivo abbiamo deciso di lavorare per sviluppare dei progetti di “start-up” che permettano di mettere in rete e strutturare tutte le aziende toranesi e i loro prodotti, così da dare vita a nuove, felici intuizioni in ambito enogastronomico”.

