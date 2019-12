SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo allenamento prima di Natale per i rossoblu di mister Montero che in mattinata, al Riviera delle Palme, hanno sostenuto una seduta congiunta con i ragazzi della Berretti. Prima dei saluti, giocatori, dirigenti e staff si sono dati appuntamento in sala stampa per il consueto scambio di auguri.

Ora la squadra tornerà ad allenarsi a San Benedetto dal 27 al 29 dicembre, per poi rientrare definitivamente il 3 gennaio.