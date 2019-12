SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sportiva in Riviera.

L’associazione sportiva dilettantistica “Amojoya Sport & Glam” offre, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, un corso gratuito di salute e benessere organizzato in 7 incontri.

Obiettivo del corso è quello di favorire il mantenimento dello stato di salute come prevenzione e terapia. Anni di esperienza come personal trainer, di istruttrice di diverse discipline e di tecniche di respirazione hanno portato Susanne Zylla ad abbracciare una nuova filosofia di vita che mira non soltanto al benessere fisico ma anche a quello mentale e spirituale.

Tutto si esprime in “Amojoya“ che permette la correzione posturale, il potenziamento ed il risveglio di tutta la muscolatura e una migliore elasticità articolare, favorendo rapidi ed ottimi risultati.

Questo concetto si adatta ad individui di ogni sesso ed età perché consente di entrare in una nuova dimensione riflettendosi anche sull’immagine di sé all’esterno con visibili miglioramenti estetici.

Le lezioni si svolgeranno al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto nei seguenti lunedì di gennaio e febbraio dalle ore 11:

13 gennaio – Rafforza il tuo centro del corpo per cambiare la tua immagine interiore ed esteriore.

20 gennaio – Rafforzamento dei muscoli addominali e della schiena

27 gennaio – Flusso dei meridiani – unità di corpo, mente e anima

3 febbraio – Allenamento olistico funzionale basato sui 5 elementi della medicina cinese

10 febbraio – Danza creativa per ballare con gioia

17 febbraio – Allenamento intenso atletico per sviluppare nuove energie

24 febbraio – Flessibilità e allungamenti con corretta respirazione

Il 2 marzo ci sarà una lezione conclusiva sulla riva del mare.

Per informazioni: sito internet www.amojoya.com, e-mail: info@amojoya.com e cellullare 3345488933.

