SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale in Riviera.

Lezioni di robotica e Patente europea. Si allarga l’offerta formativa dell’Isc Centro di San Benedetto con due nuovi corsi per formare gli alunni della scuola secondaria a un utilizzo “maturo” di Internet e delle nuove tecnologie, anche in prospettiva del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Il corso di robotica, reso possibile dalla dotazione del laboratorio di informatica e dei robot Mbot, punta a stimolare i ragazzi alla risoluzione dei problemi applicati a situazioni reali (Problem Solving e Critical Thinking). In questo modo gli alunni possono migliorare le loro competenze relazionali e funzionali mantenendo sempre un approccio pratico sia in fase di analisi che di sintesi. Un’ottima occasione per toccare con mano nuove tecnologie che stanno diventando sempre più pervasive anche nell’attività quotidiane.

Grazie all’attività progettuale dei docenti De Blasio e Rodilossi sono stati inoltre attivati i percorsi di certificazione della cosiddetta Patente europea Modulo “Online essential”, con la possibilità per gli alunni di sostenere l’esame utile al suo conseguimento in collaborazione con il professore Cimaroli delll’Itc Capriotti. Si tratta di uno dei quattro moduli componenti la ECDL base, attraverso il quale si forniscono le competenze necessarie per l’alfabetizzazione digitale.

