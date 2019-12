SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Applausi in Riviera per una lodevole iniziativa.

Cattedrale della Marina stracolma per il concerto di Natale “A Christmas present” dell’Isc Centro, che nel bis finale ha visto addirittura il pubblico unirsi alla maxi-orchestra composta da oltre 60 ragazzi e alle corali per cantare tutti assieme “Oh Happy Day”.

Un appuntamento ormai tradizionale per rivolgere alla città gli auguri di buone feste da parte dell’istituto diretto da Laura D’Ignazi ma soprattutto per dare la possibilità a molti alunni dell’indirizzo musicale di esibirsi per la prima volta in un vero e proprio spettacolo.

Diretta dalla professoressa Serena Zeppilli, l’orchestra ha eseguito brani classici, colonne sonore e canzoni natalizie, con il supporto dei docenti di strumento Luca Proietto, Marco Travaglia, Elisetta Carosi e Maria Teresa Basti, delle corali dei bambini classi quinte della Marchegiani e dei professori e del personale dell’istituto. Il musicale è uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa della Curzi, unica scuola cittadina ad avere attivato questo tipo di indirizzo con l’insegnamento di chitarra, clarinetto, violino, pianoforte.

