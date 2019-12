SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

“Due pianoforti per la Concordia” è il titolo del concerto in programma al Cineteatro Concordia venerdì 27 dicembre, con inizio alle ore 18.

Il concerto, promosso da Assessorato alla cultura del Comune di San Benedetto, Istituzione Musicale “Vivaldi” e associazione “Arte Viva”, vedrà i pianisti Andrea Sammartino e Hyejin Park proporre al pubblico musiche di J.S. Bach (Concerto in re min BWV 1052) e W.A.Mozart (Concerto in la magg K488).

Pochi sanno che Bach, nel cuore dell’antica città di Lipsia, dirigeva musica da caffè per il divertimento dei propri concittadini. Il genere del concerto per pianoforte e orchestra nasce dunque per opera di Bach proprio in tale circostanza.

Il pomeriggio musicale al teatro Concordia con il maestro Sammartino vuole ricordare proprio quei momenti di quel tempo in cui la musica era la più grande esperienza comune.

L’ingresso è gratuito.

