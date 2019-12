In ausilio anche il 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso della mattinata del 17 dicembre si è svolta l’esercitazione marittima complessa denominata “POLLEX 2019”.

L’attività addestrativa, organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, ha previsto come scenario la simulazione dell’individuazione, da parte di un diportista, di una chiazza di idrocarburi nei pressi della “Piattaforma SARAGO MARE A” situata nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Porto Sant’Elpidio. Inoltre, lo scenario è stato ulteriormente reso complesso dalla simulazione di un infortunio, accaduto ad un marittimo presente su una delle unità impegnate nelle operazioni di disinquinamento, il cui soccorso è stato operato dalla Guardia Costiera congiuntamente al personale del 118, in regime di convenzione con la Capitaneria di porto.

Scopo dell’esercitazione è stato quello di testare la prontezza operativa di uomini e mezzi e la capacità di coordinamento della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto – dando così attuazione al Piano Operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti marini – nonché di verificare la capacità di risposta all’emergenza da parte della Società Edison E&P s.p.a., concessionaria della piattaforma, che ha disposto l’impiego di due unità navali con dotazioni disinquinanti e di contenimento e di un elicottero per le attività di monitoraggio.

All’esercitazione hanno preso parte le Motovedette CP727, CP731 e CP 843 della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e la motovedetta V. 5008 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto.

L’esercitazione è scattata quando, alle ore 9.03 circa, un diportista ha segnalato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto la presenza di una macchia di 100 metri circa, di prodotto inquinante simile, per odore e colore, a carburante. A seguito della segnalazione sono state poste in essere le procedure di emergenza finalizzate a salvaguardare l’ambiente e gli ecosistemi marini e ad impedire che l’inquinamento portasse a più gravi conseguenze.

Nel suo complesso, l’esercitazione ha avuto esito soddisfacente, anche in relazione alle aumentate difficoltà operative determinate dalle reali condizioni meteomarine avverse.

Il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Mauro Colarossi, nel complimentarsi con il personale di tutti gli Enti e Comandi coinvolti per il buon esito dell’attività addestrativa, ha voluto porre l’accento sull’importanza della tutela del mare e sull’impegno che, quotidianamente, gli uomini e le donne della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, pongono in essere per preservarlo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.