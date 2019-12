Per l’opposizione il Centro Agroalimentare andava qualificato come di interesse generale ma passa l’orientamento della maggioranza che lo qualifica ad attività prevalente di fiere e mercati. Andrea Assenti: “Nostro indirizzo è stato sempre quello di vendere le quote, lasciamo comunque una porta aperta se ci saranno sviluppi”

Allegato in video lo streaming della seduta del consiglio trasmessa dal comune di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Consiglio Comunale a San Benedetto nel venerdì del 20 dicembre. Di seguito l’ordine del giorno.

approvazione verbali seduta precedente del 30 novembre 2019 interrogazione consigliere Marco Curzi “muro edificato tra via Manzini e via Tosatti quartiere Salaria” interrogazione consigliere Stefano Muzi “valutazione efficacia delle azioni contrastanti fenomeno abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio comunale” interrogazione consigliere Stefano Muzi “azioni e provvedimenti a tutela della salvaguardia della torre del porto in zona sentina” comunicazione prelevamento dal fondo di riserva per adempimento Iva razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche ex art.20 d.lgs. 19 agosto, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n.100. anno 2019 mozione gruppo consiliare Fratelli d’Italia – consigliere Pierfrancesco Troli “conferimento cittadinanza onoraria signora Egea Haffner” mozione consigliere comunale Emidio Del Zompo “intervento presso prefetto di ascoli piceno per i cantieri di lavoro sul ra11 “ mozione consigliere Rosaria Falco “conferimento cittadinanza onoraria signora Egea Haffner “

DIRETTA

ORE 16 – Il primo punto all’ordine del giorno è un’interrogazione di Marco Curzi, eredità dell’ultimo consiglio comunale in cui non ci fu tempo di discuterla, riguardante un muro di 70 centimetri eretto fra via Manzini e via Tosatti che ha creato problemi al traffico dei veicoli e pedonale del quartiere Salaria.

ORE 16 e 20 – In seguito è il turno di un’interrogazione di un membro di maggioranza, Stefano Muzi, una delle pochissime interrogazioni del centrodestra in consiglio comunale dal 2016 ad oggi. Il consigliere chiede lumi all’amministrazione circa la problematica che avvolge la costa all’altezza della Sentina, colpita dall’erosione costiera che mette in pericolo in particolare la Torre sul Porto. Recentemente un piano di difesa della costa da 290 milioni di euro è stato approvato dalla Regione Marche e la difesa della Sentina è parte dei 37 interventi approvati sulla costa marchigiana nel prossimo decennio.

ORE 16 e 30 – INIZIA LA DISCUSSIONE SULLE PARTECIPATE. Il consiglio affronta il punto 6 dell’ordine del giorno, la razionalizzazione annuale delle partecipate: l’adempimento obbligatorio fissato dalla Legge Madia che un anno fa innescò le polemiche su Picenambiente quando la società fu qualificata come a controllo pubblico, un atto poi impugnato dall stessa società e dai suoi soci privati che ha portato a novembre scorso all’annullamento della delibera consiliare.

ORE 17 CENTRO AGROALIMENTARE. Per primo si parla del Caap, visto che la delibera sulla razionalizzazione è anticipata dal voto sullo stato di attuazione della delibera dell’anno prima. Il centro di Porto D’Ascoli è in questi giorni in balia di importanti decisioni anche sul fronte della Regione visto che del centro agroalimentare è socio sia il comune che la Regione Marche, che in questi giorni al pari di Viale De Gasperi si appresta a redigere la stessa razionalizzazione delle partecipate. Dall’ultima commissione (clicca qui), in ogni caso, pare che da Ancona vogliano qualificare il centro di Porto D’Ascoli come strategico anche se l’ultima parola spetterà al consiglio regionale.

L’orientamento dell’amministrazione, confermato dall’assessore Andrea Assenti, è quello di qualificare il Caap come società a ad attività prevalente di fiere e mercati anche se l’opposizione, con Giorgio De Vecchis, chiede una pausa per discutere a porte chiuse fra i consiglieri se quella qualificazione sia la strada giusta. Dice De Vecchis: “A mio avviso dovremmo qualificare il Caap come società di interesse generale. Non possiamo qualificarlo come società che fa fiere e mercati perché da un punto di vista dei ricavi quest’attività incide per appena il 3%, non è prevalente e rischiamo di votare una delibera illegittima. Il Caap svolge un’attività di interesse generale, questa è la strada da percorrere”. Il vulnus della questione sta in quello che recita la Legge Madia: per l’articolo 4 comma 7 la partecipazione pubblica è ammessa solo nelle società con oggetto sociale prevalente l’organizzazione di spazi fierstici e quindi questa qualificazione potrebbe rendere incompatibile la partecipazione del Comune di San Benedetto nel Caap.

“L’orientamento di questa amministrazione è stato sempre quello di vendere le quote del Comune” risponde l’assessore Assenti in tal senso “ma vogliamo in ogni caso tenere aperta una strada nel caso in cui ci siano nuove prospettive, ci vogliamo riservare ulteriori valutazioni in fututo (Il centro infatti ha varato un piano di risanamento e ha pronto un accordo con il Car di Roma per il rilancio ndr).

A questo punto si vota la richiesta di De Vecchis di una pausa per dicutere più approfonditamente la questione ma la maggioranza fa muro decidendo di votare subito scatenando le ire dell’opposizione che con gli interventi di Rosaria Falco, ancora lo stesso De Vecchis e Tonino Capriotti ribadiscono come si sarebbe dovuta valutare, a loro avviso, la possibilità di qualificare il Caap come società di interesse generale.

